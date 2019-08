Met Nicolas Roche in de rode leiderstrui en Sam Bennett maandag als winnaar van de derde etappe is de Vuelta a España voorlopig vooral een Iers feestje. De landgenoten genieten van elkaars succes in Spanje.

"Het is heel speciaal dat we maandag allebei het podium op mochten. Ik denk dat het een groot ding is voor het Ierse wielrennen", aldus Roche.

De ervaren renner van Team Sunweb verdedigde in de derde etappe zijn zondag veroverde leiderstrui. Hij zag vanuit de buik van het peloton dat BORA-hansgrohe-renner Bennett met overmacht de sterkste was in de massasprint in Alicante.

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een Ier een ritzege in een grote ronde boekte terwijl een landgenoot eerste in het klassement stond. Roche en Bennett hadden zondagavond al via sms met elkaar besproken dat ze Ierse wielerhistorie konden schrijven.

"Sam schreef: 'Nu jij in het rood rijdt, moet ik wel een rit winnen. Dat zou fantastisch zijn voor Ierland'", aldus Roche. "Ik antwoordde: 'Ja, het is de kans van ons leven.' Op de fiets hebben we het er ook nog over gehad en op sociale media werd er eveneens veel over gesproken. Ik ben heel blij voor Sam, en ook voor het Ierse wielrennen."

Sam Bennett viert zijn ritzege in de Vuelta. (Foto: Getty Images)

'Trots dat ik gewonnen heb in de kampioenstrui'

De hoogtijdagen van het Ierse wielrennen waren in de jaren tachtig. Zo won Stephen Roche (de vader van Nicolas) in 1987 de Giro d'Italia, de Tour de France en het WK op de weg en was Sean Kelly een jaar later de beste in de Vuelta.

Met name door de 28-jarige Bennett (tien overwinningen in de WorldTour) staat Ierland dit jaar in de top twintig van het landenklassement van de WorldTour.

"Ik ben heel trots dat ik maandag in de Ierse kampioenstrui gewonnen heb, dat betekent heel veel voor me", zei Bennett, die al zijn twaalfde seizoenszege boekte. "Ik ben ontzettend opgelucht, want zondagavond voelden mijn benen nog heel erg slecht aan."

De sprinter van BORA-hansgrohe krijgt dinsdag waarschijnlijk weer een kans op de ritzege in de Ronde van Spanje. De vierde etappe (van Cullera naar El Puig over 175,5 kilometer) lijkt op papier geschikt voor een massasprint, al ligt op 46 kilometer van de finish wel de top van een klim van de derde categorie.

De rit begint om 13.19 uur, de finish wordt verwacht rond 17.30 uur.