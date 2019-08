Sam Bennett heeft maandag de derde etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Ier van BORA-hansgrohe was na een rit van 188 kilometer de sterkste in de massasprint.

Bennett drukte zijn wiel met een comfortabele voorsprong over de streep in Alicante, voor de Belg Edward Theuns (tweede) en de Sloveen Luka Mezgec (derde). De Nederlandse troef Fabio Jakobsen raakte ingesloten in de laatste meters en eindigde als zevende.

Voor de 28-jarige Bennett is het al zijn twaalfde overwinning van het seizoen. Hij won eerder dit jaar onder meer twee etappes in Parijs-Nice, drie ritten in de BinckBank Tour en één in het Critérium du Dauphiné.

Nicolas Roche, die zich sinds zondag de klassementsleider mag noemen, draagt nog altijd de rode trui. De Ier van Team Sunweb kwam samen met zijn naaste belagers Nairo Quintana en Rigoberto Urán over de finish. Primoz Roglic van Jumbo-Visma pakte door een tussensprint wel één seconde terug op Roche (+0.35 minuut).

Ook in de vierde etappe van dinsdag zijn er weer kansen voor de sprinters. Het peloton vertrekt dan uit Cullera en komt 175,5 kilometer later aan in El Puig.

De derde etappe voerde de renners over een heuvelachtig parcours. (Foto: Getty Images)

Drie Spanjaarden vormen vlucht van de dag

De derde etappe voerde het peloton over een heuvelachtig parcours, met de Puerto de Biar en de Puerto de Tibi (twee klimmetjes van de derde categorie) als enige obstakels. De kopgroep werd gevormd door bolletjestruidrager Ángel Madrazo, zijn ploeggenoot bij Burgos BH Diego Rubio en Héctor Saez.

De Spanjaarden vormden geen bedreiging voor de rode trui en kregen de zegen van het peloton, dat het drietal snel een maximale marge van zes minuten op zag bouwen. Door het werk van de sprintersploegen liep die voorsprong geleidelijk terug en op 50 kilometer van de meet was het verschil nog maar een ruime minuut.

Voordat de vluchters werden opgeslokt door de grote groep, plaatste Thomas De Gendt een aanval. Hij kreeg onder anderen Jumbo-Visma-renners Sepp Kuss en Neilson Powless met zich mee, maar die vlucht hield niet lang stand. Het resulteerde niet in een nieuwe kopgroep, maar wel in het lossen van Jakobsen en Fernando Gaviria.

In tegenstelling tot Gaviria kon de Nederlander tijdig terugkeren in het peloton en zich net als de rest opmaken voor de onvermijdelijke massasprint. Daarin was Bennett duidelijk een maatje te groot voor de rest, waardoor er opnieuw Iers succes was in de Ronde van Spanje.