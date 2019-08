Nairo Quintana haalt veel voldoening uit zijn vroege etappezege in de Vuelta a España. De kopman van Movistar stelt dat het dagsucces hem meer rust geeft in de komende weken.

Quintana was zondag in de slotfase van een pittige heuveletappe de beste van een groepje klassementsrenners. Hij bleef Nicolas Roche (tweede) en Primoz Roglic (derde) voor.

"Dit was niet per se een vertoon van macht. Ik pakte gewoon mijn kans toen die zich voordeed. Een overwinning zorgt voor extra energie", aldus Quintana, die vorige maand ook al een ritzege boekte in de Tour de France.

"Ik zie het als het resultaat van het vele werk dat ik heb geleverd. Er zijn wat tegenslagen geweest, maar dit maakt me blij en geeft me rust voor wat er nog gaat komen."

De tweede etappe van de Vuelta kende ook al een aantal slachtoffers, want onder anderen Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Wout Poels (Team INEOS) verloren tijd.

Ritwinnaar Nairo Quintana komt over de streep met onder anderen Nicolas Roche en Primoz Roglic in zijn kielzog. (Foto: Getty Images)

'Rode trui zou veel extra werk kosten'

In het klassement geeft de 29-jarige Quintana twee seconden toe op leider Roche van Team Sunweb, maar het maakt de Colombiaan niets uit dat hij zich nog geen rodetruidrager mag noemen.

"Het zou mijn tiende etappe in de rode trui worden, dus dat was mooi geweest, maar het zou ook veel extra werk kosten om mijn leiding al vanaf dag twee te moeten verdedigen."

De 29-jarige Quintana gaat voor zijn tweede eindoverwinning in de Vuelta. Hij won de Ronde van Spanje al in 2016, twee jaar na zijn zege in de Giro d'Italia.

De Vuelta gaat maandag verder met een nieuwe heuveletappe. Het peloton legt 188 kilometer af tussen Ibi en Alicante.