Jumbo-Visma denkt dat de rol van Steven Kruijswijk in het algemeen klassement van de Vuelta nog niet is uitgespeeld. De Brabander verloor in de eerste rit in lijn bijna twee minuten.

De nummer drie van de afgelopen Tour de France begon als schaduwkopman van Jumbo-Visma aan de Vuelta, terwijl Primoz Roglic de nummer één van de Nederlandse ploeg is.

Kruijswijk kon op de slotklim niet mee met de beste klimmers en eindigde op 1.43 minuut achterstand van ritwinnaar Nairo Quintana. Het tijdverlies was volgens ploegleider Grischa Niermann vooral een gevolg van de val in de ploegentijdrit.

"Steven had vandaag een mindere dag en had veel last van zijn knie", zei de Duitser op de website van de ploeg. "Hij is gisteren toch hard de hekken ingereden. Steven had er graag anders voorgestaan na twee dagen, maar zijn klassement is zeker nog niet voorbij."

Primoz Roglic sprintte in Calpe naar de derde plaats. (Foto: Getty Images)

'Roglic was geprikkeld na val'

Roglic deed in de etappe naar Calpe juist goede zaken. Hij eindigde als derde en klom van de 99e naar de 6e plek in het klassement. De achterstand die hij met Jumbo-Visma opliep in de ploegentijdrit is grotendeels uitgewist. Hij heeft 36 seconden achterstand op rodetruidrager Nicolas Roche.

"Primoz was na gisteren ook geprikkeld", zei Niermann. "We kunnen zeggen dat we na de deceptie van gisteren weer goed in de wedstrijd zitten. Ook George Bennett zat de hele dag goed van voren en was net als Primoz echt goed."

Roglic hield in tegenstelling tot Kruijswijk geen fysieke schade over aan de val van zaterdag. "Ik had weinig last van de valpartij en ik ben heel content met deze derde plaats en met de tijdswinst. Na de Giro d'Italia heb ik buiten het nationale kampioenschap niet meer gekoerst, dus ik wist niet hoe het met mijn vorm zou zijn. Dit is bemoedigend en geeft vertrouwen."

De Vuelta gaat maandag verder met een etappe van Ciudad del Juguete naar Alicante. Onderweg zijn twee klimmetjes van derde categorie, maar de verwachting is dat het tot een massasprint komt.