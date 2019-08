Elia Viviani heeft zondag voor het derde jaar op rij de Cyclassics in Hamburg gewonnen. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step was de sterkste in de massasprint.

Viviani bleef in de straten van Hamburg de Australiër Caleb Ewan en zijn landgenoot Giacomo Nizzolo voor. De Europees kampioen boekte zijn tiende zege van het jaar.

Mike Teunissen was op plek vijf de beste Nederlander, voor Peter Sagan. Ondanks dat het parcours enkele flinke klimmetjes kende, moest een massasprint de beslissing brengen.

In 2017 en 2018 was Viviani ook al de beste in de Cyclassics in Hamburg. De dertigjarige sprinter is de eerste renner die de Duitse eendagskoers drie keer op rij op zijn naam schrijft.