Nairo Quintana heeft zondag de tweede etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Colombiaan toonde zich de sterkste na een heuveletappe van 199 kilometer, terwijl Nicolas Roche zich de nieuwe leider mag noemen.

Quintana was de beste van een groepje klassementsrenners dat er in de slotfase van de etappe vandoor was gegaan. De Ier Roche kwam op vijf seconden als tweede over de finish in Calpe en Primoz Roglic van Jumbo-Visma eindigde als derde.

De 29-jarige Quintana, die volgend jaar naar verluidt voor Arkeá-Samsic rijdt, boekte zijn tweede dagzege in een grote ronde dit jaar. De kopman van Movistar won in juli de achttiende etappe in de Tour de France.

Miguel Ángel López mocht zich na de veelbesproken ploegentijdrit van zaterdag de leider in het Vuelta-klassement noemen, maar de Colombiaan verloor te veel tijd om de rode trui te behouden. Roche begint de derde etappe maandag als klassementsleider.

De renner van Team Sunweb koestert in de algemene rangschikking een voorsprong van twee seconden op Quintana en acht tellen op de Colombiaanse nummer drie Rigoberto Urán. Steven Kruijswijk, de schaduwkopman van Roglic bij Jumbo-Visma, verloor in de tweede rit liefst 1.43 minuut op Quintana en Team INEOS-kopman Wout Poels verloor bijna 10 minuten.

De Vuelta gaat maandag verder met opnieuw een heuvelrit. Het peloton vertrekt uit Ibi en komt 188 kilometer verder aan in Alicante.

Rituitslag in Vuelta 1. Nairo Quintana (Movistar)

2. Nicolas Roche (Team Sunweb) (+5 sec)

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

4. Rigoberto Urán (EF Education First)

5. Fabio Aru (UAE-Team Emirates)

6. Mikel Nieve - Mitchelton-SCOTT (+8 sec.)

7. Sergio Higuita - EF Education First (+37 sec.)

8. Tadej Pogacar - UAE-Team Emirates

9. Alex Aranburu - Caja Rural

10. Alejandro Valverde - Movistar

Kopgroep van vier houdt het lang vol

De tweede rit ging door de vele klimmetjes vrijwel continu op en neer en was op papier ideaal voor vluchters. Na 20 kilometers ontsnapten Sander Armée en Ángel Madrazo uit het peloton en zij bouwden in rap tempo een comfortabele voorsprong op.

Jonathan Lastra en Willie Smit zetten de achtervolging in en voegden zich na bijna 50 kilometer zwoegen bij Armée en Madrazo. De kopgroep van vier genoot een voorsprong van zeven minuten, maar door het werk van Astana en BORA-hansgrohe bedroeg die marge op 100 kilometer van de meet nog maar vier minuten.

Vlak voor de pittige Alto de Puig Llorenca - een klim op 30 kilometer van de meet met een gemiddelde stijging van bijna 10 procent - ging Armée er alleen vandoor. Hij koesterde een voorsprong van een minuut, maar werd even later net als zijn voormalige medevluchters gepakt door het peloton.

Primoz Roglic (links) eindigde de tweede rit als derde. (Foto: Getty Images)

Kruijswijk moet lossen op laatste klim

De Alto de Puig zorgde voor een breuk in het peloton. Aardig wat sprinters moesten lossen, terwijl een groep met onder anderen Alejandro Valverde, Davide Formolo, Pierre Latour, George Bennett en Roglic een gaatje sloeg. Onder anderen Steven Kruijswijk bleef achter en liep tegen een forse achterstand aan.

Quintana, Urán, Mikel Nieve, Roglic, Roche en Fabio Aru maakten zich los uit de kopgroep en pakten zo'n vijftien seconden op de tweede groep, met daarin onder anderen klassementsleider López en George Bennett. Die marge liep in de afdaling alleen maar op, waardoor het zestal ging strijden om de zege.

Waar Urán en Roche de beste papieren leken te hebben voor de overwinning, was het Quintana die zich in de vlakke finale van zijn medevluchters ontdeed en uit de greep van de achtervolgers bleef. Hij won daardoor voor de tweede keer in zijn loopbaan een etappe in de Ronde van Spanje.