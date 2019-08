Vuelta a España ·

Nog 110 km - Van de vier koplopers heeft alleen Lastra dit jaar al een overwinning op zijn naam staan. Hij won in maart de Clasica da Arrabida. De Spanjaard is op dit moment ook virtueel de leider in het klassement. Hij staat 88e met 37 seconden achterstand op leider López. Daarmee is hij de best geklasseerde renner in de kopgroep.