Philippe Gilbert was zaterdag kwaad op de organisatie van de Vuelta a España en op de ploegleider van Jumbo-Visma. Op het gevaarlijke parcours van de ploegentijdrit greep de Belgische formatie nipt naast de zege.

"Het was te verwachten dat er een en ander zou gebeuren op dit parcours", zei de 37-jarige Belg tegen Sporza. Hij eindigde met zijn ploeg Deceuninck-Quick Step als tweede op twee seconden van winnaar Astana.

"Vrijdag hadden we de verkenning gedaan en we wisten we dat er een paar gevaarlijke bochten in het parcours lagen. Vandaag doe je dan sommige van die bochten aan met een snelheid van 60 tot 70 kilometer per uur", mopperde de routinier.

Gilbert verbaast zich erover dat andere renners vooraf niet klaagden over het gevaarlijke parcours. "Zoals altijd bleef het stil en heeft niemand er iets over gezegd. Het is jammer dat een grote ronde op zo'n manier moet starten."

Belgische ploeg gehinderd door ploegleiderswagen Jumbo-Visma

Voor Jumbo-Visma, een grote kanshebber op de zege, verliep de ploegentijdrit dramatisch. Vier renners kwamen op een smalle rotonde ten val, nadat het wegdek nat was geworden door een lekkend kinderzwembad.

Deceuninck-Quick Step startte kort achter de Nederlandse formatie en werd gehinderd door de ploegleiderswagen die traag in de binnenbocht reed, nadat de gevallen renners weer op gang geholpen waren.

"Plots was daar ook die wagen op de weg", zei Gilbert. "Dat heeft ons de rode trui gekost. Zo jammer. Gelukkig konden we een ongeluk vermijden en zijn we aan meer leed ontsnapt."

Stuurfout Jakobsen kost Deceuninck-Quick Step ook tijd

De Belgische ploeg had de ploegentijdrit mogelijk alsnog kunnen winnen als Fabio Jakobsen in de laatste bocht geen stuurfout had gemaakt. De 22-jarige Nederlandse kampioen schatte de bocht verkeerd in, wat zijn ploeg tijd kostte.

Zondag staat de tweede etappe van de Vuelta op het programma. Met Astana-renner Miguel Ángel López in de rode trui rijdt het peloton over 199 heuvelachtige kilometers van Benidorm naar Calpe.