Jumbo-Visma baalt van de pech zaterdag in de eerste etappe van de Vuelta a España. Vier renners vielen tijdens de ploegentijdrit in Torrevieja omdat de weg glad was geworden door een lekkend zwembadje.

In een bocht naar links gingen kopman Primoz Roglic, schaduwkopman Steven Kruijswijk en knechten Lennard Hofstede en Neilson Powless onderuit. Op televisiebeelden was te zien dat het asfalt nat was, terwijl dat eerder in de ploegentijdrit nog niet het geval was.

"Ik heb bij de organisatie geïnformeerd hoe dit heeft kunnen gebeuren", zegt ploegleider Addy Engels op de site van Jumbo-Visma.

"Ze waren bij het huis waar het water vandaan kwam. Dat staat op 500 meter van het parcours, op een steile helling die recht naar de rotonde loopt. Daar was een kindje aan het spelen in een plastic zwembadje dat is stukgegaan. Daardoor kwam volgens de organisatie al dat water ineens naar beneden."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de massale valpartij van Jumbo-Visma te zien.

'Ik denk echt dat we hadden kunnen winnen'

Roglic en Kruijswijk stonden snel weer op en reden samen met Tony Martin, George Bennett en Robert Gesink naar de finish. Met een tijd van 15 minuten en 31 seconden hield Jumbo-Visma de schade nog beperkt, want de Nederlandse ploeg verloor 'slechts' veertig seconden op winnaar Astana.

Desondanks was de massale valpartij natuurlijk een flinke domper voor Jumbo-Visma, dat als de topfavoriet begon aan de ploegentijdrit.

"Ik denk echt dat we hadden kunnen winnen", zei Hofstede tegen het AD. "Maar ineens lag er water bij die rotonde. Toen ik het zag, wist ik al dat ik op mijn bek zou gaan. Ik snap niet hoe dat water daar is gekomen. Echt balen. Gelukkig stapten Primoz en Steven snel weer op. Ik hoop dat de schade meevalt."

'Met dit scenario hadden we geen rekening gehouden'

Jumbo-Visma meldt dat er op het eerste gezicht weinig fysieke schade is bij de gevallen renners. "Maar het is natuurlijk niet fijn om een grote ronde op deze manier te beginnen", aldus Engels. "We hebben kostbare tijd verloren."

"We gaan de schade opnemen en bekijken hoe we het de komende dagen en weken gaan aanpakken. Met dit scenario hadden we geen rekening gehouden. We waren favoriet en hadden dichtbij gezeten. En nu staan we op achterstand."

De 74e editie van de Ronde van Spanje gaat zondag verder met een lastige rit van 200 kilometer van Benidorm naar Calpe. Onderweg is het nooit vlak en zijn er twee cols van de tweede en één col van de derde categorie.