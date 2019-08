Jumbo-Visma baalt van de pech zaterdag in de eerste etappe van de Vuelta a España. Vier renners vielen tijdens de ploegentijdrit in Torrevieja omdat de weg glad was geworden.

"Opeens lag er water op de weg", zei schaduwkopman George Bennett tegen Eurosport. "Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dat was nog niet het geval toen andere teams daar reden. Ik zal geen complottheorieën beginnen, maar feit is dat er opeens water lag."

In een bocht naar links gingen kopman Primoz Roglic, schaduwkopman Steven Kruijswijk en knechten Lennard Hofstede en Neilson Powless onderuit. Op televisiebeelden was te zien dat het asfalt nat was, terwijl dat eerder in de ploegentijdrit nog niet het geval was.

Roglic en Kruijswijk stonden snel weer op en reden samen met Tony Martin, Bennett en Robert Gesink naar de finish. Met een tijd van 15 minuten en 31 seconden hield Jumbo-Visma de schade nog beperkt, want de Nederlandse ploeg verloor 'slechts' veertig seconden op winnaar Astana.

Desondanks was de massale valpartij natuurlijk een flinke domper voor Jumbo-Visma, dat als de topfavoriet begon aan de ploegentijdrit. "Ik denk echt dat we hadden kunnen winnen", zei Hofstede tegen het AD. "Maar ik zag het water en wist meteen dat we zouden vallen. Gelukkig stapten Primoz en Steven weer snel op. Ik hoop dat de schade meevalt."

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de massale valpartij van Jumbo-Visma te zien.

'We moeten dit even laten landen'

Ploegleider Addy Engels zag de valpartij vanuit de auto gebeuren. "Op een gevaarlijke rotonde kwam er opeens water van boven lopen", zei hij tegen Wielerflits. "We kennen de wegen hier. Het regent hier niet veel en dan komt er opeens water te liggen. Ze reden gecontroleerd de rotonde over, maar bij het uitrijden gleden ze weg."

"Zo wil je niet beginnen. We moeten dit even laten landen, de schade opnemen en proberen zo goed mogelijk te bekomen. Daarna gaan we weer verder."

Jumbo-Visma meldt via Twitter dat de blessures van de gevallen renners lijken mee te vallen.

De 74e editie van de Ronde van Spanje gaat zondag verder met een lastige rit van 200 kilometer van Benidorm naar Calpe. Onderweg is het nooit vlak en zijn er twee cols van de tweede en één col van de derde categorie.