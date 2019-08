Jumbo-Visma heeft zaterdag een slechte start beleefd van de Vuelta a España. De Nederlandse formatie begon als favoriet aan de ploegentijdrit, maar verloor flink wat tijd door een val van de helft van het team. De winst ging naar Astana.

In een bocht naar links, die glad was geworden doordat er opeens water op de weg lag, gingen vier renners van Jumbo-Visma onderuit. Kopman Primoz Roglic en schaduwkopman Steven Kruijswijk hoorden bij de slachtoffers, maar ze kwamen wel met de eersten van hun team over de streep.

De geel-zwarte ploeg deed 15 minuten en 31 seconden over de 13,4 kilometer van de zoutmijnen van Torrevieja naar de jachthaven van de badplaats aan de Costa Blanca en beperkte daarmee nog knap de schade. Jumbo-Visma eindigde niet eens als laatste en werd achttiende.

Astana had geen pech en was met een tijd van 14.51 de snelste ploeg. Het team uit Kazachstan haalde een gemiddelde snelheid van 54,14 kilometer per uur en hield twee seconden over op de nummer twee Deceuninck-Quick-Step van Fabio Jakobsen. Miguel Ángel López, de nummer drie van de Vuelta van vorig jaar, is de eerste leider in het klassement.

Kopman Wilco Kelderman eindigde met Team Sunweb knap als derde in 14.56. Wout Poels klokte met Team INEOS slechts de elfde tijd (15.16).

Jumbo-Visma won dit jaar al twee ploegentijdritten

Jumbo-Visma - dat in in Spanje bestaat uit Roglic, Kruijswijk, George Bennett, Tony Martin, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss en Neilson Powless - won dit jaar al de ploegentijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en de Ronde van Frankrijk en hoopte ook in Spanje goede zaken te doen voor het klassement. In plaats daarvan verloren Roglic, Kruijswijk en Bennett al veertig seconden op López.

Het Amerikaanse Education First werd vierde in een tijd van 14.58, waardoor kopman Rigoberto Urán 33 seconden pakte op de klassementsrenners van Jumbo-Visma. BORA-hansgrohe (Rafal Majka) was 27 seconden sneller dan de Nederlandse ploeg, Movistar (Nairo Quintana en Alejandro Valverde) pakte 24 seconden en Mitchelton-Scott (Esteban Chaves) won 22 tellen.

Bij UAE-Team Emirates was er ook en valpartij en die ploeg deed het met een tijd van 15.58 slechter dan Jumbo-Visma. Kopmannen Fabio Aru en Tadej Pogacar geven na één dag al een minuut en zeven seconden toe op leider López.

De 74e editie van de Ronde van Spanje gaat zondag verder met een lastige rit van 200 kilometer van Benidorm naar Calpe. Onderweg gaat het voortdurend op en af. De Vuelta duurt nog tot en met zondag 15 september.