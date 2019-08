Marianne Vos heeft zaterdag ook de derde etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De renster van CCC-Liv was de sterkste in de sprint.

De 32-jarige Vos bleef in de rit van Moss naar Halden haar Amerikaanse medevluchter Coryn Rivera vijf seconden voor. Ze won vrijdag ook al de tweede etappe.

Vos verstevigt met haar tweede zege in twee dagen haar leidende positie in het algemeen klassement. Haar voorsprong op nummer twee Rivera bedraagt negentien seconden.

Vos en Rivera waren er in de eerste beklimming richting de finish vandoor gegaan. Op de slotklim kwam de Poolse Kasia Niewiadoma nog dicht in de buurt, maar zij wist het gat niet te dichten. In de sprint won Vos met overmacht, terwijl haar landgenote Demi Vollering nog derde werd.

De Ronde van Noorwegen, die deel uitmaakt van de World Tour, eindigt zondag. Vorig jaar won Vos alle etappes en het eindklassement. In 2017 was ze eveneens de sterkste in de etappekoers.