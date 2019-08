Karsten Kroon ziet Primoz Roglic als topfavoriet voor de eindzege in de Vuelta a España. De oud-prof en tegenwoordig commentator bij Eurosport denkt dat de Sloveense kopman van Jumbo-Visma veel heeft geleerd van de Giro d'Italia eerder dit jaar.

"Primoz had in aanloop naar de Giro zoveel gekoerst. Hij was toen ook veruit de sterkste. Hij hield dat aan het begin van de Giro nog wel vol, maar daarna lag hij alleen maar op zijn knieëen. Vooral het geëtter met Nibali heeft hem genekt", zegt Kroon tegen NUsport.

"Primoz is nu fris. Hij heeft na de Giro alleen nog het nationaal kampioenschap gereden. Hij is helemaal gefocust op de Vuelta. Hij voelt in tegenstelling tot bij de Giro denk ik ook wat minder druk, want het seizoen van Jumbo-Visma is eigenlijk al geslaagd."

Roglic beschikt in de Vuelta over een sterke ploeg. Hij krijgt bij Jumbo-Visma steun van onder anderen Steven Kruijswijk en George Bennett, die als schaduwkopmannen fungeren, omdat ze een paar weken geleden nog actief waren in de Tour de France.

"Dat Jumbo-Visma de te kloppen ploeg is vind ik meer een voetbaluitdrukking. Het gaat om de individuele klasse, niet om de ploeg. Het is wel welkom als je een goede ploeg hebt, zeker als je een trui moet verdedigen, maar het is niet per se doorslaggevend", aldus Kroon.

Wout Poels. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben vooral benieuwd naar Poels'

Bij de Vuelta verschijnen er dit jaar negen Nederlanders aan de start, het laagste aantal sinds 2010. Kruijswijk, Wout Poels (kopman van Team INEOS) en Wilco Kelderman (kopman van Team Sunweb), hopen van hen mee te kunnen doen in de top van het algemeen klassement.

"Kruijswijk zal het zeker goed doen, maar het is zo vlak na de Tour normaal gesproken nog te vroeg om meteen weer mee te kunnen doen om de eindzege. Ik ben vooral benieuwd naar Poels hoe hij omgaat met het eerste kopmanschap in een grote ronde. Fysiek kan hij het zeker aan, maar mentaal is altijd wel even iets anders", vertelt Kroon.

Opvallende afwezige dit jaar in de Vuelta is Richard Carapaz. De Colombiaanse winnaar van de Giro liep onlangs bij het criterium van Etten-Leur een schouderblessure op en dat terwijl zijn ploeg Movistar naar verluidt niet eens ervan op de hoogte was dat hij was afgereisd naar Nederland.

"Dat is heel slordig. Daar zullen ze niet blij mee zijn bij Movistar. Dit past ook wel in een rijtje met Betancur die twee maanden spoorloos was bij AG2R. Tsja, haha, dat soort dingen zie ik bij Jumbo-Visma niet zo snel gebeuren. Daar zitten ze toch een stuk meer bovenop de renners", weet Kroon.

De 74e editie van de Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit in Torrevieja. Het peloton krijgt daarna, anders dan bij de Tour en de Giro meestal het geval is. direct een aantal zware huevel- en bergetappes voor de kiezen. De Vuelta eindigt op zondag 15 september wel met een traditionele uitzwaai-etappe in Madrid.