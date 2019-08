Alessandro Petacchi is door de UCI voor twee jaar geschorst. De voormalige topsprinter wordt gestraft voor betrokkenheid bij de grote bloeddopingzaak 'Operation Aderlass'.

De 45-jarige Italiaan zou in de seizoenen 2012 en 2013 de dopingregels hebben overtreden, meldt de internationale wielerbond zaterdag. Petacchi reed destijds voor Lampre.

Veel gevolgen zal de straf, die met terugwerkende kracht ingaat en tot 14 mei 2021 loopt, normaal gesproken niet hebben. Petacchi zette in juni 2015 een punt achter zijn loopbaan. Voorlopig mag hij echter ook geen andere functies in de wielersport bekleden.

Het is niet voor het eerst dat Petacchi tegen de lamp loopt. 'Ale Jet' werd in de Giro d'Italia van 2007 betrapt op een te hoge concentratie van het antiastmamiddel salbutamol in zijn lichaam en kreeg daarvoor één jaar schorsing.

Petacchi begon zijn profloopbaan in 1996. Hij won 22 ritten in de Giro, twintig in de Vuelta en ook nog zes in de Tour. In 2005 was hij de beste in Milaan-San Remo.

Al meer renners ontmaskerd in dopingzaak

'Operation Aderlass' draait om de veertigjarige Duitse sportarts Mark S., die vanuit Erfurt opereerde. Zijn organisatie werd eind februari voor een groot deel opgerold toen de Oostenrijkse en Duitse politie samen op zestien verschillende plekken invallen deden.

S., die in het verleden teamarts van de wielerploegen Gerolsteiner en Milram was, zou een flink aantal atleten - uit het langlaufen, schaatsen, atletiek en wielrennen - jarenlang van bloeddoping hebben voorzien.

De Oostenrijkse renners Stefan Denifl en Georg Preidler hebben bekend dat ze bloeddoping hebben gebruikt. De Duitser Danilo Hondo, een voormalige ploegmaat van Petacchi, gaf in mei toe dat hij in 2012 en 2013 klant van S. was.