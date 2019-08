Wout Poels weet nog niet of hij zich definitief op het algemeen klassement richt in de Vuelta a España. De Limburger maakt op de eerste rustdag van de Spaanse wielerronde de keuze tussen het rijden voor een klassement of het jagen op een etappezege.

"Ik heb natuurlijk niet de ideale voorbereiding gehad", stelt Poels vrijdag aan de vooravond van de Vuelta bij de NOS. "De eerste week is direct lastig en de tweede week is heel zwaar. Op de eerste rustdag moeten we kijken waar ik sta en of ik een goed klassement kan rijden. En anders ga ik proberen een rit te winnen."

Poels werd pas op het laatste moment toegevoegd aan de selectie van Team INEOS. De 31-jarige renner deelt bij de Britse wielerploeg het kopmanschap met de jonge Tao Geoghegan Hart uit Groot-Brittannië. In juli reed hij al de Tour de France als knecht van Egan Bernal en Geraint Thomas, dus het is de vraag hoe het met zijn vorm gesteld is.

"Normaal heb je een heel andere voorbereiding", zegt de ervaren renner, die twee jaar geleden al eens zesde werd in het eindklassement van de Vuelta. "Ik zeg niet dat ik hier een goed klassement ga rijden, maar het kan zomaar goed uitpakken."

Poels vroeg een week geleden aan de teamleiding of hij na de Tour ook de Vuelta nog kon rijden. "Dat zat namelijk niet in de planning, maar de ploeg zat al vol. Maar toen viel er iemand weg en kreeg ik alsnog te horen dat ik kon starten."

Naast Poels gaan er nog twee Nederlandse klassementsrenners van start in Spanje. Steven Kruijswijk heeft de rol van schaduwkopman in de sterke ploeg van Jumbo-Visma en Wilco Kelderman voert Team Sunweb aan.

Wilco Kelderman moest in de Tour de France opgeven door een rugblessure. (Foto: Getty Images)

Kelderman hoopt ongelukkig seizoen te redden in Vuelta

De 28-jarige Kelderman hoopt met een goed optreden in de Vuelta een ongelukkig seizoen te redden. Door een valpartij in de Ronde van Catalonië miste hij de Giro d'Italia en in de Tour de France moest hij door een rugblessure opgeven na de vijftiende etappe.

"Ik heb er alles aan gedaan hier echt top te zijn. De laatste maand heb ik hard gewerkt om zo goed mogelijk aan de start te staan", aldus Kelderman tegen het AD. "De Vuelta is al vaker de ronde geweest waarin ik mijn seizoen moest redden en vaak lukte het dan ook. Dat hoop ik nu weer."

Zo moest de geboren Amersfoorter vorig seizoen genoegen nemen met de tiende plaats in de Vuelta. Twee jaar geleden deed hij zelfs mee om de podiumplaatsen en eindigde hij als vierde op een kleine halve minuut van de Rus Ilnur Zakarin, de nummer drie in het eindklassement.

"Dat is nog altijd de beste prestatie uit mijn carrière. En ik heb het gevoel dat zoiets nog altijd mogelijk is. Zo ver zit ik daar nu ook weer niet vandaan met mijn huidige niveau, maar dan moet wel alles weer een keer goed gaan vallen."

De Vuelta gaat zaterdagavond van start met een korte ploegentijdrit in Torrevieja. Vorig jaar ging Simon Yates met de eindoverwinning aan de haal, maar de Brit doet tijdens de 74e editie niet mee.