Marianne Vos heeft vrijdag de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen voor vrouwen op haar naam geschreven. De Brabantse kwam solo over de finish en bleef net uit de greep van het aanstormende peloton.

De 32-jarige Vos demarreerde op zo'n 6 kilometer van de streep op het laatste klimmetje uit de voorste groep en hield het sprintende peloton op het laatste rechte stuk in Aksim, dat licht omhoog liep, maar net achter zich.

De Britse Alice Barnes won de sprint van het peloton en eindigde zo als tweede. De Italiaanse Marta Bastianelli passeerde als derde de finish en Lorena Wiebes, die donderdag de openingsrit in Noorwegen won, werd zevende.

Vos nam dankzij haar ritzege de leiding in het algemeen klassement over van Wiebes, die in dezelfde tijd als de kopvrouw van CCC-Liv nu tweede staat. De Australische Chloe Hosking bezet op vier seconden de derde plaats.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de beelden van de slotkilometer te bekijken.

Vos boekt tiende overwinning van dit seizoen

Voor Vos betekent de ritzege in Noorwegen haar tiende overwinning van dit seizoen. Eerder dit jaar won ze onder meer vier etappes in de Giro d'Italia, La Course en de Trofeo Alfredo Binda.

Vorig jaar won Vos alle etappes en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen, die toen drie ritten telde. Een jaar eerder greep de drievoudig wereldkampioene op de weg ook de eindzege.

De WorldTour-koers werd de afgelopen vijf edities vier keer gewonnen door een Nederlandse. Naast Vos zegevierde Lucinda Brand in 2016 en won Anna van der Breggen de koers in 2014.

De Ronde van Noorwegen telt dit jaar vier etappes en eindigt zondag. In de derde etappe wacht de rensters na 125 kilometer van Moss naar Halden een lastige aankomst.