Zonder titelverdediger Simon Yates begint zaterdag de 74e editie van de Vuelta a España. Dit zijn de favorieten voor de derde grote ronde van het jaar, die met een ploegentijdrit in Torrevieja begint.

Primoz Roglic/Steven Kruijswijk

Na een zeer succesvolle Tour de France (vier etappezeges en een derde plaats voor Kruijswijk in het eindklassement) gaat Jumbo-Visma met een ijzersterke ploeg van start in de Ronde van Spanje. Kruijswijk is ditmaal schaduwkopman achter Roglic. De Sloveen trok zich vermoeid terug voor de Tour, nadat hij in de Giro d'Italia derde was geworden. De voormalig schansspringer heeft met onder anderen George Bennett en Robert Gesink een paar sterke klimmers als knechten.

bernal

Steven Kruijswijk (rechts) is de beste renner uit de Tour die meedoet aan de Vuelta. (Foto: Pro Shots)

Nairo Quintana/Alejandro Valverde

Voor de Spaanse ploeg Movistar is de Vuelta een van de belangrijkste koersen van het jaar. Giro-winnaar Richard Carapaz was de beoogde kopman van de ploeg, maar de Ecuadoraan werd op het laatste moment van de startlijst gehaald nadat hij bij een critrerium in Etten-Leur hard ten val kwam. De Colombiaan Quintana (Vuelta-winnaar in 2016) zal nu worden uitgespeeld als kopman. Wereldkampioen Alejandro Valverde kondigde aan voor ritzeges te gaan, maar de organisatie gaf de 39-jarige Spanjaard bij afwezigheid van titelverdediger Yates wel startnummer 1.

Valverde draagt startnummer 1. (Foto: Por Shots)

Miguel Ángel López

Doordat ook de nummer twee van vorig jaar (Enric Más) ontbreekt, is López als nummer drie de best geklasseerde deelnemer van de Vuelta van 2018 die dit jaar ook meedoet. De pas 25-jarige Colombiaan kent geen geweldig seizoen en stelde teleur met een zevende plek in de Giro. In Spanje heeft López met sterke Astana-ploeggenoten als Jakob Fuglsang, de broers Ion en Gorka Izagirre en Luis León Sánchez de kans om zijn jaar te redden.

Astana-kopman López heeft een sterke ploeg achter zich. (Foto: Pro Shots)

Fabio Aru/Tadej Pogacar

UAE Emirates heeft ook een sterke Vuelta-equipe. De twintigjarige Sloveen Pogacar debuteert in een grote ronde en wordt als gevaarlijke outsider gezien. Aru won de Vuelta in 2015 door Tom Dumoulin in het slotweekend uit de rode trui te rijden. De Italiaan kwam in de zes grote rondes die hij sindsdien reed niet verder dan een vijfde plaats in het eindklassement (Tour de France van 2017).

Toptalent Pogacar begint aan zijn eerste grote ronde. (Foto: Pro Shots)

Rafal Majka

De Pool van BORA-hansgrohe werd in 2015 derde in de Vuelta en behaalde in de Giro al vier keer een toptienklassering. Met zijn 29 jaar is de klimmer nu in de kracht van zijn leven en alle favorieten zullen hem nauwlettend in de gaten houden.

Rigoberto Urán

De Colombiaan van EF Education First verraste in 2017 door tweede te worden in de Tour de France en ook dit jaar behoorde hij tot de beste klimmers in Frankrijk. Sinds de Tour startte hij in geen enkele koers, om zich volledig voor te bereiden op de Vuelta.

Esteban Chaves

De vierde Colombiaan in deze lijst. De 1.64 meter kleine klimmer is de onbetwiste kopman van Mitchelton-SCOTT, de ploeg die de Vuelta vorig jaar won met Yates. Chaves stond in 2016 als nummer drie al eens op het podium in Spanje.

Wout Poels

Team INEOS (voorheen Sky) domineert dit decennium bijna alle grote rondes, maar de kopmannen Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas ontbreken in de Vuelta. De 31-jarige Limburger Poels krijgt daardoor voor het eerst in zijn carrière de langverwachte kans om als kopman aan een grote ronde te beginnen. Als knecht toonde Poels al aan in sommige Tour-etappes met de beste renners mee omhoog te kunnen, maar kan hij ook drie weken constant op topniveau presteren? Hij deelt het kopmanschap met de 24-jarige Tao Geoghegan Hart.

Poels mag zich eindelijk als kopman bewijzen in een grote ronde. (Foto: NUsport)

Wilco Kelderman

Bij Team Sunweb is Wilco Kelderman de kopman. Hij werd in 2017 vierde in de Vuelta en vorig jaar eindigde hij als nummer tien in het eindklassement. Hij moest deze zomer opgeven in de Tour met een rugkwetsuur en kwam sindsdien niet meer in actie op WorldTour-niveau, waardoor het gissen is naar zijn huidige vormpeil.

Kelderman is de kopman van Team Sunweb. (Foto: Pro Shots)