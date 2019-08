Marcel Kittel heeft vrijdag per direct zijn wielerloopbaan beëindigd. De Duitse topsprinter houdt het vanwege motivatieproblemen voor gezien.

"Pijn definieert de sport en de wereld waarin je leeft. Ik heb alle motivatie verloren om me nog langer op de fiets te kwellen", verklaart Kittel tegen het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

De 31-jarige Kittel zat sinds begin mei zonder ploeg nadat hij bij Katusha Alpecin had gevraagd om zijn contract te laten ontbinden. Hij voelde zich niet meer op zijn gemak bij de Zwitserse wielerploeg.

Een maand later werd bekend dat Jumbo-Visma belangstelling had voor Kittel, ook al beschikt de Nederlandse ploeg met Dylan Groenewegen al over een topsprinter. De Duitser voerde naar verluidt enkele gesprekken met de Nederlandse formatie, maar ging daar uiteindelijk dus niet op in.

Marcel Kittel droeg in de Giro d'Italia van 2016 één dag de roze trui. (Foto: Getty Images)

Kittel won veertien etappes in Tour de France

Kittel won onder meer veertien etappes in de Tour de France. Daarmee is hij de Duitser met de meeste ritzeges in de Franse wielerronde. In de Tour van 2017 verbeterde hij met zijn dertiende overwinning het record van zijn landgenoot Erik Zabel.

Kittel heeft in alle drie de grote rondes minimaal één etappe gewonnen. In de Giro d'Italia boekte hij vier ritzeges en in de Vuelta a España schreef hij één etappe op zijn naam. Hij reed in totaal zes keer de Tour, tweemaal de Giro en eenmaal de Vuelta.

Ook was Kittel vijf keer de sterkste in de Scheldeprijs, werd hij twee keer eindwinnaar van de Ronde van Dubai en won hij etappes in onder meer Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de Eneco Tour.

In totaal boekte hij 89 profzeges. In februari van dit jaar triomfeerde hij in de Spaanse eendagskoers Trofeo Palma voor het laatst. Daarmee behaalde zijn eerste overwinning in bijna een jaar tijd.

Kittel begon zijn loopbaan in 2011 bij Skil-Shimano. Bij de Nederlandse formatie werd hij van tijdrijder omgevormd tot sprinter. In 2016 maakte hij de overstap naar Etixx-Quick Step en twee jaar later vertrok hij naar Katusha, waar hij weinig succes had.