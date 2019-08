Primoz Roglic schuwt zijn favorietenrol in de Vuelta a España niet. De kopman van het ambitieuze Jumbo-Visma gaat voor niets minder dan de eindzege in de laatste grote ronde van het jaar.

"Ik ga voor de overwinning. Het podium is leuk, maar dat heb ik in de Giro al gehaald. Ik ga er alles aan doen om te winnen", aldus Roglic tegen Cyclingnews.

"Ik ben er klaar voor. Iedereen begint zaterdag op nul en iedere etappe wordt een uitdaging en een gevecht. Het wordt mijn eerste Vuelta, maar we hebben een sterke ploeg. Ik kijk ernaar uit."

Jumbo-Visma stelde voor de Vuelta een ploeg met sterke klimmers samen. Achter Roglic gelden Steven Kruijswijk en George Bennett als schaduwkopman en Robert Gesink rijdt in dienst van het drietal.

Begin juni sloot de 29-jarige Roglic de Giro d'Italia af als nummer drie achter Richard Carapaz en Vincenzo Nibali. De Sloveen gaf 2,5 minuut toe op Carapaz, die door een blessure overigens ontbreekt in de Vuelta.

'Missen van Tour was geen teleurstelling'

Vorige maand was Roglic ook een optie voor de Tour de France-ploeg van Jumbo-Visma, maar hij was onvoldoende hersteld van zijn inspanningen in de Giro.

"Toch was dat geen teleurstelling. Je moet klaar zijn voor een koers en dat was ik niet. Het is makkelijker om te zien dat je ploeggenoten het goed doen dan dat ik er zelf was en moest lijden", aldus Roglic.

De erkende klimmer én tijdrijder is blij dat hij in de Vuelta een sterke ploeg om zich heen heeft en is er niet bang voor dat de hiërarchie binnen Jumbo-Visma verstoord zal worden. "Hoe sterker we zijn, hoe beter. We proberen zo lang mogelijk mee te doen voor het klassement en zullen zien."

De 74e editie van de Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit. De Spaanse rittenkoers eindigt op zondag 15 september in Madrid.