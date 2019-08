Steven Kruijswijk maakt zich vooralsnog geen zorgen over zijn rol binnen Jumbo-Visma, ook al heeft de ploeg met Tom Dumoulin een andere sterke klassementsrenner vastgelegd. De Brabander realiseert zich wel dat de concurrentiestrijd toeneemt.

"Dit is heel mooi voor de ploeg, want Tom is een uitstekende versterking", zegt Kruijswijk donderdag in gesprek met de NOS. "Ik weet niet of meerdere kapiteins op één schip te veel is. Er is wel meer concurrentie en daardoor wordt het soms vechten voor je plek."

Dumoulin werd al sinds begin juli in verband gebracht met een overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma en maandag werd die opmerkelijke transfer dan eindelijk bevestigd. De Nederlandse formatie heeft met Kruijswijk en Primoz Roglic al twee sterke klassementsrenners in huis, waardoor de concurrentie moordend is.

"Daar probeer ik me nu niet al te druk over te maken", zegt Kruijswijk, die door de komst van Dumoulin mogelijk een andere rol krijgt. "We zijn allemaal heel ambitieus. De ploeg heeft zijn ambities en dat zullen we op een zo goed mogelijke manier moeten invullen volgend jaar."

'Ploeg is met Tom erbij bijzonder sterk'

De 32-jarige Kruijswijk eindigde dit jaar als derde in de Tour de France, terwijl Roglic (29) in de Giro d'Italia het eindpodium haalde. Dumoulin won de Ronde van Italië in 2017 en eindigde vorig jaar als tweede in de Giro én de Tour.

"Het is zeker dat de ploeg met Tom erbij bijzonder sterk is", aldus Kruijswijk. "We willen sterker worden en daar horen zulke renners bij. Hoe we dat volgend jaar gaan invullen en wat dat voor mij betekent, gaan we volgend jaar zien."

Kruijswijk staat zaterdag net als Roglic aan de start van de Vuelta, die begint met een ploegentijdrit. Voor de Sloveen wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Spanje, Kruijswijk eindigde vorig jaar als vierde in het algemeen klassement.