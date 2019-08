Lorena Wiebes heeft donderdag de eerste etappe in de Ladies Tour of Norway op haar naam geschreven. De Nederlandse renster toonde zich na een rit van 128 kilometer de sterkste in de sprint.

De twintigjarige Wiebes troefde de Australische Chloe Hosking (tweede) en de Deense Amalie Dideriksen (derde) af. Marianne Vos kwam als vijfde over de streep in het Noorse Horten, achter de Italiaanse Letizia Paternoster.

Voor Wiebes betekent haar dagzege in de Ladies Tour of Norway haar dertiende overwinning dit seizoen. De renster van Parkhotel Valkenburg won dit jaar onder meer de Ronde van Chongming, kroonde zich tot Nederlands kampioen op de weg en pakte goud bij de Europese Spelen in Minsk.

Wiebes mag zich door haar zege in de eerste etappe logischerwijs ook de leider in het algemeen klassement noemen. De Ladies Tour of Norway, die vrijdag verder gaat met een rit van 131 kilometer, duurt nog tot en met zondag.

De WorldTour-koers werd de afgelopen vijf edities vier keer gewonnen door een Nederlandse. Vos trok de laatste twee jaar aan het langste eind, Lucinda Brand zegevierde in 2016 en Anna van der Breggen won de koers in 2014.