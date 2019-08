Chris Froome is dolgelukkig dat hij donderdag alsnog de rode trui van de Vuelta a España 2011 in ontvangst heeft mogen nemen. De Brit kreeg de eindzege acht jaar na dato toegewezen vanwege verdachte bloedwaarden van de oorspronkelijke winnaar Juan José Cobo.

Froome hoorde in juni al dat hij zich met terugwerkende kracht de Vuelta-winnaar van 2011 mag noemen. De internationale wielerunie UCI paste de officiële uitslag vorige maand aan en Froome kreeg donderdag als kers op de taart de bijbehorende rode leiderstrui.

"Dit betekent echt iets voor me", zegt Froome op het Twitter-kanaal van zijn ploeg Team INEOS. "De koers was destijds ongelooflijk speciaal. Het was de eerste keer dat ik er echt in geloofde dat ik in grote rondes om de eindzege mee kan doen."

"Het voelt wel een beetje raar dat ik pas acht jaar na dato tot winnaar word uitgeroepen. Maar het is tegelijkertijd ook heel speciaal dat ik deze titel aan mijn erelijst kan toevoegen en ik zal het voor de rest van mijn leven blijven koesteren."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet voor het interview met Chris Froome.

'Was anders geweest als zege in 2011 al duidelijk was'

Door de toegewezen Vuelta-eindzege is de Tour de France van 2013 voor Froome niet langer zijn eerste gewonnen grote ronde. De geboren Keniaan, die Bradley Wiggins en Bauke Mollema achter zich houdt in het nieuwe klassement, is nu bovendien de eerste Brit die een grote ronde op zijn naam wist te schrijven.

"Het was echt heel anders geweest als ik de Vuelta op dat moment daadwerkelijk had gewonnen", bekent Froome. "Dan had ik in Madrid op dat podium gestaan en daar echt kunnen voelen dat ik mijn eerste grote ronde had gewonnen en dat ik de eerste Britse renner ben die daarin geslaagd is. Maar ook nu ben ik er erg blij mee."

Door zijn Vuelta-zege in 2011 staat Froome nu op zeven eindzeges in grote rondes. Hij won de Ronde van Spanje ook in 2017 en de kopman van Team INEOS schreef bovendien vier keer de Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) en één keer de Giro d'Italia (2018) op zijn naam.

De 74e editie van de Vuelta gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit. Froome is nog altijd herstellende van zijn zware val tijdens de verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné, waarbij hij botbreuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel opliep.