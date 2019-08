Team INEOS-renner Kenny Elissonde gaat toch niet van start in de Vuelta a España. De 28-jarige Fransman was al afgereisd naar Spanje, maar kreeg donderdag tot zijn verbazing te horen dat hij is vervangen.

Team INEOS had dinsdag nog bekendgemaakt dat Elissonde een van de renners zou zijn die kopman Wout Poels zou ondersteunen in de derde grote ronde van het jaar. Hij was de vervanger van David de la Cruz, die nu tóch is opgenomen in de ploeg.

"Ik was de eerste reserve. De ploegleiding belde me maandagavond om te vertellen dat ik was geselecteerd en bevestigde de ploeg vervolgens in de media", aldus Elissonde tegenover Cyclingnews.

"Ik heb woensdag de hele dag gereisd. Ik landde om 18.00 uur en werd vervolgens gebeld met de mededeling dat de samenstelling van de ploeg alsnog gewijzigd was."

Elissonde, die zou beginnen aan zijn achtste grote ronde, is niet blij met de verrassende mededeling. "Ik ben maar naar mijn hotel gegaan en kan morgen weer naar huis. De precieze redenen weet ik niet."

Kopmanschap primeur voor Poels

Poels, die de laatste jaren als knecht een belangrijke rol had in de successen van Team INEOS in de grote rondes, is voor het eerst in zijn loopbaan kopman in een grote ronde.

De ervaren Limburger deelt het kopmanschap met de talentvolle Tao Geoghegan Hart. De ploeg bestaat naast De la Cruz verder uit Owain Doull, Ian Stannard, Sebastián Henao, Vasil Kiryienka en Salvatore Puccio.

Poels geldt als een van de drie Nederlandse klassementsmannen in Spanje, want in de sterke ploeg van Jumbo-Visma heeft Steven Kruijswijk de rol van schaduwkopman en Wilco Kelderman voert Team Sunweb aan.

De 74e editie van de Vuelta gaat komende zaterdag van start met een ploegentijdrit in Torrevieja en eindigt op zondag 15 september in Madrid. Simon Yates, de winnaar van vorig jaar, ontbreekt.