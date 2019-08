Movistar heeft donderdag bevestigd dat Richard Carapaz niet kan deelnemen aan de Vuelta a España. De winnaar van de Giro d'Italia is zondag hard gevallen in een criterium in het Brabantse Etten-Leur.

"Carapaz heeft een gekneusde rechterschouder en talloze andere kneuzingen", meldt de Spaanse ploeg. "Na medisch onderzoek is gebleken dat hij, ondanks het gebrek aan breuken, niet in staat is om mee te doen aan de Vuelta."

De 26-jarige Ecuadoraan verraste eerder dit jaar door de Giro d'Italia te winnen. In de Vuelta die zaterdag van start gaat, gold hij als een van de favorieten. Zijn rol wordt nu overgenomen door José Joaquín Rojas.

Movistar heeft met de Colombiaan Nairo Quintana en de Spaanse wereldkampioen Alejandro Valverde al twee kanshebbers op de eindzege in huis.

Drie Nederlanders beginnen zaterdag met klassementsambities aan de Ronde van Spanje. Steven Kruijswijk is bij Jumbo-Visma schaduwkopman achter Primoz Roglic, Wilco Kelderman leidt Team Sunweb en Wout Poels is bij Team INEOS samen met de Brit Tao Geoghegan Hart aangewezen als kopman.

De 74e editie van de Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit in Torrevieja aan de Costa Blanca. Op 15 september wordt de slotetappe naar Madrid verreden.