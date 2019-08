Lotto Soudal heeft zich voor de komende twee jaar versterkt met John Degenkolb. De Duitser is gehaald voor de klassiekers en om topsprinter Caleb Ewan bij te staan.

Degenkolb komt over van Trek-Segafredo, waar hij ploeggenoot was van onder anderen Bauke Mollema en Koen de Kort. Eerder reed hij bij Giant-Alpecin, de voorloper van het huidige Team Sunweb.

"Tijdens gesprekken met Lotto Soudal is gebleken dat er veel overeenkomsten zijn tussen de doelen van het team en mijn persoonlijke doelen", zegt de dertigjarige renner op de site van zijn nieuwe ploeg. "Het is logisch dat een Belgische ploeg met een lange historie wil excelleren in de klassiekers."

"Dat zal ook mijn doel zijn in het eerste deel van het seizoen. Ik ben niet traag in de sprint, zeker niet na een zware koers", aldus Degenkolb, die onder meer Parijs-Roubaix (2015), Milaan-San Remo (2015), Gent-Wevelgem (2014) en Parijs-Tours (2013) op zijn palmares heeft staan.

Degenkolb won etappes in Tour, Giro en Vuelta

Begin 2016 raakte Degenkolb gewond bij een trainingsongeluk. Samen met vijf ploeggenoten werd hij in Spanje aangereden door een auto.

Door dat ongeluk was Degenkolb maandenlang uitgeschakeld. In 2018 toonde de Duitser aan weer helemaal terug te zijn door in Roubaix een etappezege in de Tour de France te boeken.

Degenkolb heeft etappezeges in alle grote rondes op zijn naam staan. In de Vuelta a España had hij tien keer dagsucces. In zijn periode bij Giant stond hij jarenlang toenmalig topsprinter Marcel Kittel bij.

Lotto Soudal legde ook al Gilbert vast

Met die ervaring kan Degenkolb bij Lotto Soudal sprinter Ewan helpen. De 25-jarige Australiër won dit jaar drie ritten in de Tour de France.

"Ik kijk ernaar uit om met Caleb Ewan samen te werken", zegt Degenkolb. "Hij zal onze onomstreden nummer één zijn in de sprints. Met mijn ervaring kan ik voor hem van waarde zijn."

Degenkolb is de tweede grote aanwinst voor Lotto Soudal, dat maandag al Deceuninck-Quick-Step-renner Philippe Gilbert vastlegde. Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Lawrence Naesen vertrekken bij de ploeg van de onlangs overleden Bjorg Lambrecht.