Team Sunweb heeft woensdag opnieuw een tegenvaller moeten incasseren. In navolging van kopman Tom Dumoulin vertrekt ook het Duitse toptalent Lennard Kämna bij de ploeg.

De 22-jarige Kämna verruilt Sunweb voor BORA-hansgrohe, waar hij een contract tot en met 2021 heeft getekend. Het wordt zijn tweede avontuur bij een WorldTour-ploeg, nadat hij al een jaar bij het continentale Team Stölting (2015-2016) onder contract stond.

Het vertrek van Kämna is een forse aderlating voor Sunweb, dat maandag bekendmaakte dat ook Dumoulin in 2020 niet meer voor de Duitse ploeg rijdt. De Limburger tekende deze week een driejarig contract bij Jumbo-Visma.

"Ik denk dat het tijd was voor mij om de volgende stap te nemen", zegt Kämna op de site van zijn nieuwe ploeg. "Alles bij BORA is extreem professioneel, waardoor ik me optimaal kan ontwikkelen. Mijn jaren bij Team Sunweb waren ontzettend waardevol en ik ben de ploeg daar erg dankbaar voor."

'Lennard is een geweldig talent'

Kämna staat bekend als een groot talent. Hij deed dit jaar in de Tour de France voor de tweede keer mee aan een grote ronde - hij debuteerde in de Vuelta a España van 2017 - en eindigde in twee bergetappes van de Ronde van Frankrijk in de top tien.

Bij de wereldkampioenschappen op de weg voor beloften eindigde Kämna in 2017 als tweede. Dat jaar maakte hij ook deel uit van de zeskoppige Sunweb-ploeg die in de ploegentijdrit de wereldtitel bij de profs veiligstelde. In 2014 kroonde Kämna zich al tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren.

"Lennard is een geweldig talent en zal bij aardig wat ploegen op het lijstje hebben gestaan", zegt teammanager Ralph Denk van BORA-hansgrohe. "Daarom ben ik alleen maar blijer dat hij bij ons heeft getekend. Het was indrukwekkend om hem in de laatste week van de Tour bezig te zien. Ik ben benieuwd waar hij over een paar jaar staat."