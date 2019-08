Wout Poels is voor het eerst in zijn loopbaan kopman in een grote ronde. De ervaren Limburger voert samen met Tao Geoghegan Hart de ploeg van Team INEOS aan in de Vuelta a España, zo maakte de Britse formatie dinsdag bekend.

De ploeg wordt gecompleteerd door de Britten Owain Doull en Ian Stannard, de Fransman Kenny Elissonde, de Colombiaan Sebastián Henao, de Wit-Rus Vasil Kiryienka en de Italiaan Salvatore Puccio.

"We hebben een mix van jeugd en ervaring", zegt Team INEOS-directeur Nicolas Portal. "Het is een bijzondere kans voor Tao om van Wout te leren en samen de ploeg aan te voeren. We hebben er vertrouwen in dat ze hun stempel kunnen drukken."

De 31-jarige Poels begint aan zijn veertiende grote ronde en staat voor zijn vijfde deelname aan de Ronde van Spanje, waarin hij in 2017 met een zesde plek als knecht van winnaar Chris Froome zijn beste resultaat boekte. Poels was de laatste jaren ook in de Tour een belangrijke helper bij het zeer succesvolle Team INEOS (voorheen Team Sky).

Geoghegan Hart geldt als een renner voor de toekomst. De 24-jarige Brit begon vorig jaar in Spanje aan zijn eerste grote ronde en werd toen 62e in het klassement. Eerder dit jaar moest hij opgeven in de Giro d'Italia.

Drie Nederlandse kopmannen in Vuelta

Team INEOS was de enige ploeg die de Vuelta-selectie nog moest bevestigen, wat betekent dat nu bekend is welke 176 renners later deze week aan de start verschijnen.

Poels geldt als een van de drie Nederlandse klassementsmannen in Spanje, want in de sterke ploeg van Jumbo-Visma heeft Steven Kruijswijk de rol van schaduwkopman en Wilco Kelderman voert Team Sunweb aan.

De 74e editie van de Vuelta gaat komende zaterdag van start met een ploegentijdrit in Torrevieja en eindigt op zondag 15 september in Madrid. Simon Yates, de winnaar van vorig jaar, ontbreekt.