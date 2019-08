Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma verwacht niet dat de komst van Tom Dumoulin tot scheve gezichten gaat leiden. Volgens de manager ziet iedereen binnen zijn ploeg er het positieve van in.

Jumbo-Visma bevestigde maandag het aantrekken van Dumoulin, die zijn contract bij Team Sunweb had laten ontbinden. Met Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en George Bennett beschikt de Nederlandse formatie al over goede klimmers.

"Het is belangrijk dat het gemiddelde niveau van de ploeg omhoog gaat om daadwerkelijk om de overwinning mee te kunnen doen. Dat het geen gelukje is, maar structureel", zegt Plugge bij de NOS over de komst van Dumoulin.

"De andere jongens - Primoz en Steven, maar ook George - beseffen heel goed dat als je een heel sterke medekopman ernaast hebt, ook hun kansen in bijvoorbeeld de Giro, Vuelta en Tour alleen maar toenemen."

De 49-jarige Plugge kijkt bovendien verder dan deze drie grote rondes. "Er zijn een stuk of tien grote rondes waarin wij starten. Die kunnen ze niet allemaal winnen. Er zal toch een verdeling moeten komen. En dat begrijpen zij ook."

'Dit is een mijlpaal voor ons'

Plugge is zich ervan bewust dat het vastleggen van Dumoulin, de Giro-winnaar van twee jaar geleden, niet zomaar iets is. "Dit is een mijlpaal en een enorme stap in ons bestaan", aldus de teambaas.

"We hebben al een heel mooie ploeg en zijn de afgelopen jaren stapje voor stapje omhoog gegaan. Kruijswijk, Roglic en Bennett hebben enorme progressie geboekt en ook laten zien dat we mee kunnen doen om het podium in de grote rondes. Daar voegt Dumoulin straks een grote stap aan toe."

De 28-jarige Dumoulin, die vorig jaar tweede werd in zowel de Giro als de Tour, beleeft een rampzalig seizoen. Een val in de Giro kostte hem deelname aan de Tour, de Vuelta en het WK op de weg.

Als renner van Sunweb won de Limburger niet alleen de Giro, maar werd hij ook onder meer wereldkampioen tijdrijden.