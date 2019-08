Philippe Gilbert keert volgend seizoen terug bij Lotto Soudal. De 37-jarige renner komt over van de grote concurrent Deceuninck-Quick-Step en tekent voor liefst drie jaar bij de Belgische ploeg.

"Toen ik wist dat ik bij mijn huidige ploeg slechts voor één jaar kon bijtekenen, was het voor mij duidelijk dat ik wilde veranderen. De interesse en het project van Lotto Soudal waren het duidelijkst", zegt Gilbert maandag op de site van zijn nieuwe ploeg.

De wereldkampioen van 2012 reed van 2009 tot en met 2011 ook al voor het Belgische team, dat toen nog Silence-Lotto en Omega Pharma-Lotto heette. Vervolgens reed de Waal vijf jaar voor BMC. Momenteel is hij bezig aan zijn derde seizoen bij Deceuninck-Quick-Step.

Gilbert won dit jaar voor het eerst Parijs-Roubaix, maar hij werd tot zijn teleurstelling niet opgenomen in de Tour de France-selectie van Deceuninck-Quick-Step. Hij zei toen dat hij die keuze van de ploegleiding zou meenemen in de beslissing over zijn toekomst.

Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step stelde eind juni bovendien dat hij renners van 36 jaar of ouder alleen een contract van één jaar aanbiedt, waardoor een vertrek van Gilbert onafwendbaar was.

'Gilbert heeft nog steeds een grote bewijsdrang'

Met Lotto Soudal heeft Gilbert een ploeg gevonden die zijn leeftijd geen probleem vindt. "Je bent zo oud of fit als je je voelt", zegt sportief manager Marc Sergeant. "Hij heeft nog steeds een grote bewijsdrang en is een doorzetter. Dat is zijn geheim."

Gilbert won in zijn carrière vier van de vijf 'monumenten'. Hij was één keer de beste in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik en twee keer in de Ronde van Lombardije. Alleen Milaan-San Remo ontbreekt nog op zijn erelijst.

De Belg won bovendien ook vier keer de Amstel Gold Race, drie etappes in de Giro d'Italia, één etappe in de Tour en vijf etappes in de Vuelta a España.