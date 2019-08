Movistar begint zaterdag met een ijzersterke ploeg aan de Vuelta a España. De Spaanse ploeg neemt Giro d'Italia-winnaar Richard Carapaz en oud-winnaars Alejandro Valverde en Nairo Quintana mee naar zijn thuisronde.

Carapaz verraste in mei en juni door in de Ronde van Italië zijn eerste eindzege in een grote ronde te boeken. De 26-jarige Ecuadoraan, die vorig jaar achttiende werd in de Vuelta, keerde vorige week terug in koers met een derde plaats in de Ronde van Burgos.

Valverde begint aan zijn dertiende Ronde van Spanje. De 39-jarige wereldkampioen stond zes keer op het podium en won de koers in 2009. De Colombiaan Quintana (29) was in 2016 de beste in de Vuelta.

Het toptrio wordt vanaf zaterdag bijgestaan door de Spanjaarden Marc Soler, Imanol Erviti, Jorge Arcas en Antonio Pedrero en de Portugees Nelson Oliveira.

Bol voor derde jaar op rij naar Vuelta

Jetse Bol is opgenomen in de selectie van de kleine Spaanse ploeg Burgos-BH. De 29-jarige Nederlander mag voor het derde jaar op rij meedoen aan de Ronde van Spanje. In 2017 werd hij 69e namens het Colombiaanse Manzana Postobón en vorig jaar eindigde hij in het shirt van Burgos-BH als 101e.

De Spanjaard Ángel Madrazo (31) is de bekendste naam in de selectie van het procontinentale Burgos-BH, dat met een wildcard mag meedoen aan de Vuelta.

De Portugezen Ricardo Vilela en Nuno Bico en de Spanjaarden Diego Rubio, Jesús Ezquerra, Óscar Cabedo en Jorge Cubero zijn de andere namen in de ploeg.

Astana met Fuglsang en López

Veel teams openbaarden maandag hun selectie voor de laatste grote ronde van het jaar. Astana neemt een sterke selectie mee naar Spanje.

De Deen Jakob Fuglsang hoopt na zijn teleurstellende Tour de France - de kopman moest in de zestiende etappe afstappen - op succes in de Vuelta. De Colombiaan Miguel Ángel López rijdt zijn tweede grote ronde van 2019, nadat hij in de Ronde van Italië als zevende eindigde.

De Spanjaarden Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Luis León Sánchez en Omar Fraile en de Italianen Dario Cataldo en Manuele Boaro zullen ook op de startlijst staan.

Jakob Fuglsang begon met ambities aan de Tour de France, maar moest na een val opgeven. (Foto: Pro Shots)

Overige selecties

Bahrain Merida: Phil Bauhaus (Dui), Heinrich Haussler (Aus), Yukiya Arashiro (Jap), Dylan Teuns (Bel), Mark Padun (Oek), Hermann Pernsteiner (Oos), Luka Pibernik (Slv), Domen Novak (Slv).

Katusha Alpecin: Daniel Navarro (Spa), Enrico Battaglin (Ita), Steff Cras (Bel), Matteo Fabbro (Ita), Viacheslav Kuznetsov (Rus), Willie Smit (ZAf), Pavel Kochetkov (Rus), Ruben Guerreiro (Por).

CCC Team: Will Barta (VS), Pawel Bernas (Pol), Patrick Bevin (NZ), Víctor de la Parte (Spa), Jonas Koch (Dui), Szymon Sajnok (Pol), Nathan Van Hooydonck (Bel), Francisco Ventoso (Spa).

BORA-hansgrohe: Sam Bennett (Ier), Shane Archbold (NZ), Jempy Drucker (Lux), Davide Formolo (Ita), Felix Grossschartner (Oos), Rafal Majka (Pol), Gregor Mühlberger (Oos), Pawel Poljanski (Pol).

De 74e editie van de Vuelta start zaterdag met een ploegentijdrit van 18 kilometer in Torrevieja. De ronde eindigt op zondag 15 september in Madrid. De Brit Simon Yates zal zijn titel niet verdedigen.