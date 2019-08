Tom Dumoulin vindt het niet makkelijk om na acht jaar te vertrekken bij Team Sunweb, de enige profploeg waarvoor hij ooit gekoerst heeft. Maar de 28-jarige Limburger hoopt na een teleurstellend seizoen bij Jumbo-Visma een nieuwe impuls te geven aan zijn loopbaan.

"Het doet me echt pijn om Sunweb te verlaten", zegt Dumoulin maandag op de site van de Duitse ploeg. "Mijn hart ligt bij dit team en we hebben samen geweldige dingen bereikt, waar ik heel trots op ben."

"Maar na de teleurstelling van het missen van de Tour zat ik thuis en begon ik te denken dat een nieuwe omgeving verfrissend zou kunnen zijn. Daarom heb ik besloten om in te gaan op de interesse van andere ploegen. Er waren heel mooie aanbiedingen en in deze fase van mijn carrière voelde het als het juiste moment om daarop in te gaan."

Na maanden van geruchten bevestigde Team Sunweb maandagochtend dat de ploeg een akkoord heeft bereikt met Dumoulin over de ontbinding van diens tot het einde van 2021 doorlopende contract.

Jumbo-Visma meldde vervolgens al snel dat de Giro-winnaar van 2017 overstapt waar de Nederlandse ploeg, waar hij samen met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic een zeer sterke klassementsploeg moet vormen voor de grote rondes.

'Het is een moeilijk jaar geweest voor Tom'

Dumoulin beleeft een dramatisch seizoen. Door een valpartij in de eerste week van de Ronde van Italië mislukte zijn belangrijkste doel - het winnen van de Giro - én kon hij niet starten in de Tour de France. Hij is ook nog niet fit genoeg om vanaf zaterdag mee te doen aan de Vuelta a España.

De afgelopen maanden sijpelden er steeds meer berichten door dat de wereldkampioen tijdrijden van 2017 niet meer tevreden was over de ploegleiding van Sunweb.

"Het is een moeilijk jaar geweest voor Tom, waarin hij te maken heeft gehad met meerdere tegenslagen", geeft Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink toe. "Het is normaal voor iemand van zijn leeftijd om dan een stap terug te doen en zijn situatie opnieuw te bekijken."

"Tom heeft vervolgens toegegeven aan de gedachte dat een nieuwe omgeving verfrissend zou kunnen zijn en we hebben besloten om zijn verzoek voor een vertrek te respecteren en te faciliteren. Tom betekent veel voor onze organisatie. Natuurlijk vinden we het jammer dat hij vertrekt, maar dit hoort ook bij topsport."

Dumoulin benadrukt zelf dat hij zonder Sunweb niet de renner was geweest die hij nu is. "Ik weet dat het gras niet altijd groener zal zijn dan bij Sunweb. Ik zal altijd dankbaar blijven voor de kansen die ik gekregen heb en voor het feit dat de ploeg me nu de ruimte geeft om naar een ander team te vertrekken."