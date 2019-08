Tom Dumoulin vertrekt aan het einde van het seizoen bij Team Sunweb. De twee partijen zijn akkoord over de ontbinding van zijn meerjarige contract, waardoor er na acht jaar een einde komt aan de samenwerking.

"Er was altijd al interesse van andere teams, maar de faciliteiten waren hier altijd zo goed dat ik daar nooit op in ging. Na het mislopen van de Tour de France leek het me, gezien de mooie aanbiedingen die ik heb gekregen, een goed moment voor een nieuwe stap", zegt Dumoulin in een verklaring op de site van Sunweb.

"Het doet echt pijn om te vertrekken. We hebben samen grote dingen bereikt waar ik heel erg trots op ben. Ik weet heel goed dat het gras elders niet altijd groener is dan bij Team Sunweb en ik wil dan ook benadrukken dat ik zonder deze ploeg nooit zoveel had bereikt."

De 28-jarige Limburger werd al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Sunweb, waar hij nog over een contract tot en met 2021 beschikte. De Giro-winnaar van 2017 zou het niet meer zien zitten in de teamleiding van de wielerploeg.

Begin juli werd Dumoulin al gelinkt aan Jumbo-Visma, dat verreweg de belangrijkste gegadigde lijkt om hem te strikken. De Nederlandse wielerploeg heeft met Steven Kruijswijk en de Sloveen Primoz Roglic al twee sterke klassementsrenners in huis.

De 32-jarige Kruijswijk eindigde in juli als derde in de Tour de France achter Egan Bernal en Geraint Thomas van Team INEOS. De 29-jarige Roglic werd dit jaar derde in het eindklassement van de Giro d'Italia.

Tom Dumoulin staat voor een vertrek bij Team Sunweb. (Foto: Pro Shots)

Dramatisch wielerjaar voor Dumoulin

Dumoulin kende juist een rampzalig wielerjaar. De Nederlander kwam in de eerste week van de Giro hard ten val en liep daarbij een vervelende knieblessure op. Hij hoopte tijdig fit te zijn voor de Tour de France en deed zelfs mee aan het Critérium du Dauphiné, maar deelname aan de Ronde van Frankrijk bleek toch niet haalbaar.

Team Sunweb had enige hoop dat Dumoulin misschien wel zou kunnen meedoen aan de Vuelta a España - de Ronde van Spanje begint op 24 augustus - maar zijn knieblessure bleek ernstiger dan gedacht. Begin augustus werd bekend dat hij ook de laatste grote ronde van het jaar moet laten schieten.

Het is niet duidelijk of Dumoulin wel fit genoeg is om eind september mee te doen aan de WK in het Engelse Yorkshire. De tijdrit bij de mannen staat woensdag 25 september op het programma en de wegwedstrijd wordt op zondag 29 september verreden.

Dumoulin boekte in zijn periode bij Sunweb vele successen. Naast zijn eindzege in de Giro van 2017 kroonde hij zich dat jaar tot wereldkampioen tijdrijden. Vorig jaar eindigde Dumoulin als tweede in de Ronde van Italië én de Tour de France.