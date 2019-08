Tom Dumoulin verruilt Team Sunweb na dit seizoen voor Jumbo-Visma. De Limburger heeft zijn contract bij Sunweb na acht jaar laten ontbinden en tekent voor drie seizoenen bij zijn nieuwe ploeg.

"Er was altijd al interesse van andere teams, maar de faciliteiten waren hier altijd zo goed dat ik daar nooit op inging", zegt Dumoulin maandag in een verklaring over zijn vertrek bij Sunweb. "Na het mislopen van de Tour leek het me, gezien de mooie aanbiedingen die ik heb gekregen, een goed moment voor een nieuwe stap."

Nog geen twee uur nadat Sunweb het vertrek van Dumoulin officieel bevestigde, meldde Jumbo-Visma dat de ploeg zich vanaf komend seizoen versterkt met de Limburger. Het is de eerste keer dat hij als prof voor een andere ploeg gaat rijden.

De 28-jarige Dumoulin werd al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Sunweb, waar hij nog over een contract tot en met 2021 beschikte. De Giro-winnaar van 2017 zou het niet meer zien zitten in de teamleiding van de wielerploeg.

Begin juli werd Dumoulin al gelinkt aan Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg heeft met Steven Kruijswijk en de Sloveen Primoz Roglic al twee sterke klassementsrenners in huis. De 32-jarige Kruijswijk eindigde in juli als derde in de Tour de France en de 29-jarige Roglic werd dit jaar derde in de Giro d'Italia.

"We kunnen nu de sterkst mogelijke ploeg samenstellen in de strijd tegen een team als Ineos. Het waarmaken van onze dromen en ambities komt steeds dichterbij", zegt teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma. "Meedoen om de eindzege in grote ronden is altijd een doel en een plan geweest."

Tom Dumoulin staat voor een vertrek bij Team Sunweb. (Foto: Pro Shots)

Dramatisch wielerjaar voor Dumoulin

Dumoulin kende juist een rampzalig wielerjaar. De Nederlander kwam in de eerste week van de Giro hard ten val en liep daarbij een vervelende knieblessure op. Hij hoopte tijdig fit te zijn voor de Tour de France en deed zelfs mee aan het Critérium du Dauphiné, maar deelname aan de Ronde van Frankrijk bleek toch niet haalbaar.

Team Sunweb had enige hoop dat Dumoulin misschien wel zou kunnen meedoen aan de Vuelta a España - de Ronde van Spanje begint op 24 augustus - maar zijn knieblessure bleek ernstiger dan gedacht. Begin augustus werd bekend dat hij ook de laatste grote ronde van het jaar moet laten schieten.

Dumoulin meldde maandag aan de NOS dat hij vier weken geleden een tweede operatie aan zijn knie heeft ondergaan en ook de WK in het Engelse Yorkshire moet overslaan. De tijdrit bij de mannen staat woensdag 25 september op het programma en de wegwedstrijd wordt op zondag 29 september verreden.

Dumoulin boekte in zijn periode bij Sunweb vele successen. Naast zijn eindzege in de Giro van 2017 kroonde hij zich dat jaar tot wereldkampioen tijdrijden. Vorig jaar eindigde Dumoulin als tweede in de Ronde van Italië én de Tour de France.