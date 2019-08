Laurens De Plus heeft zichzelf zondag verbaasd met zijn eindzege in de BinckBank Tour. De renner van Jumbo-Visma boekte zijn eerste overwinning als prof.

De 23-jarige De Plus kwam in de slotrit naar Geraardsbergen als derde over de streep en pakte daarmee genoeg tijd op klassementsleider Tim Wellens.

"Ik was er al een paar keer dichtbij, maar ik snakte zo naar een overwinning. Ik ben echt heel blij dat het gelukt is: mijn eerste overwinning als prof. Ik woon vlak bij Geraardsbergen", aldus de euforische Belg.

"Dat ik hier win voor het oog van mijn familie, vrienden en supporters maakt het extra speciaal. Ik draag deze overwinning op aan mijn goede vriend Bjorg Lambrecht en aan de ploeg. De steun en het vertrouwen die ik deze week kreeg, waren geweldig.'

Lotto Soudal-renner Lambrecht overleed vorige week maandag op 22-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware val in de Ronde van Polen. Het maakte veel los in het wielerpeloton.

Laurens De Plus komt vol ongeloof over de finish. (Foto: Getty Images)

'Tot mijn verbazing was ik weg'

De Plus had voor aanvang van de laatste etappe van de BinckBank Tour niet verwacht dat hij een gooi zou kunnen doen naar de eindoverwinning. De Jumbo-Visma-renner achtte landgenoot Wellens te sterk.

"Tim reed zo sterk in de Ardennen dat ik dacht dat het onhaalbaar was. Voor de start van de etappe was ik al blij als ik op het podium zou kunnen eindigen", aldus de Belg, die in de Tour de France ook al indruk maakte.

"Ik voelde mij goed en met het oog op de bonificaties in de gouden kilometer besloot ik aan te vallen om zo mijn podium veilig te stellen. Tot mijn verbazing was ik na de Bosberg weg met Oliver en Greg. Die mannen zijn echte kasseienspecialisten, dus voor mij was het een kwestie van aanklampen."

Mike Teunissen was de beste Nederlander in de daguitslag én in het klassement van de BinckBank Tour. In beide rangschikkingen werd de Limburger zesde.