Laurens De Plus heeft zondag de eindzege gepakt in de BinckBank Tour. De 23-jarige Belg van Jumbo-Visma reed in de lastige zevende en laatste rit Tim Wellens uit de leiderstrui en boekte zijn eerste overwinning als prof.

De Belg Oliver Naesen won de inmiddels traditionele slotetappe naar Geraardsbergen door zijn landgenoot Greg Van Avermaet te kloppen in een sprintje. De Plus was de derde man in de kopgroep en pakte voldoende tijd om de eerste plek in het klassement over te nemen.

"Ik kan het amper geloven. Ik was vandaag al blij geweest met een podiumplek", zei De Plus. "Ik heb gewoon geprobeerd om aan te haken bij dé twee kasseienspecialisten van België."

Wellens begon de laatste etappe met een voorsprong van twaalf seconden op De Plus, maar de kopman van Lotto Soudal kon niet volgen toen de Jumbo-Visma-renner op 20 kilometer van de streep wegreed met Naesen en Van Avermaet. Wellens zakte naar de derde plek in het klassement op 36 seconden, Naesen werd tweede op 35 seconden.

Mike Teunissen was de beste Nederlander in de daguitslag én in het klassement. In beide rangschikkingen werd de Limburger zesde.

De Plus was vorige maand in de bergetappes van de Tour de France nog een belangrijke pion voor de nummer drie in het eindklassement Steven Kruijswijk. De Belgische helper eindigde als 23e in Frankrijk. Verder staat er onder meer een derde plaats in een Vuelta-etappe (2018) en een tweede plek in een rit in de Ster ZLM Tour (2017) op zijn erelijst.

Trio Belgen slaat slag na beruchte Muur

De BinckBank Tour werd zondag afgesloten met een 'mini-Ronde van Vlaanderen' over zeventien hellingen en dertien kasseistroken. Het tempo lag vanaf het begin van de rit hoog, waardoor er pas na twee uur koersen een kopgroep ontstond.

Vijftien renners - onder wie de Nederlanders Martijn Tusveld en Oscar Riesebeek - reden een kleine voorsprong bij elkaar. Maar op 25 kilometer van de streep, bij de derde en laatste volledige passage van de Muur van Geraardsbergen, werden de laatste koplopers ingelopen.

De beruchte kasseienklim zorgde voor een fraaie kopgroep met alle grote namen van het klassement en daaruit reden vlak voor de Bosberg De Plus, Van Avermaet en Naesen weg.

In de 'gouden kilometer', waarin drie keer bonificatieseconden te verdienen waren, pakte De Plus vervolgens zeven seconden, waardoor hij virtueel tweede stond op vijf tellen van Wellens. Belangrijker was dat het trio vooraan ruim veertig seconden wegreed bij de achtervolgende groep, waar Wellens zelf veel kopwerk moest doen.

Het regende aanvallen bij de achtervolgers, maar de drie koplopers werkten goed samen en bleven vooruit. De Plus pakte zo de eindzege, terwijl Naesen op de streep Van Avermaet klopte voor de laatste ritzege in de WorldTour-koers door Nederland en België.