Broers Danny en Boy van Poppel rijden volgend jaar voor het eerst sinds 2015 weer voor dezelfde ploeg. De Nederlandse renners hebben zondag beiden een contract voor twee jaar getekend bij het Belgische procontinentale team Wanty-Gobert.

De 26-jarige Danny van Poppel vertrekt na twee seizoen bij WorldTour-ploeg Jumbo-Visma. De vijf jaar oudere Boy van Poppel is bezig aan zijn eerste jaar bij Roompot-Charles, de procontinentale ploeg waarvan het nog niet zeker is of hij ook volgend seizoen bestaat.

"Ik ben zeer blij om vanaf volgend seizoen bij Wanty-Gobert te rijden", zegt Danny van Poppel op de site van zijn nieuwe ploeg. "Ze bieden me veel kansen, en bovendien samen met mijn broer! Hoe ouder we worden, hoe meer we beseffen hoe speciaal het is om een sterk duo te vormen."

Ook Boy van Poppel is blij dat hij herenigd zal worden met zijn broer. "Het voelde altijd wat vreemd aan om tegen hem te strijden tijdens mijn lead-outs voor mijn sprinters. Het is een groot voordeel om als broers samen te werken, het is net iets makkelijker om op elkaar in te spelen en je hebt ook altijd een tikkeltje extra te geven."

Danny en Boy van Poppel reden in 2013 bij het Nederlandse Vacansoleil-DCM en in 2014 en 2015 bij het Amerikaanse Trek ook al in dezelfde ploeg. Danny van Poppel ging in 2016 naar Team Sky, waarna hij twee jaar overstapte naar Lotto-Jumbo. Boy van Poppel bleef vijf jaar bij Trek, voordat hij dit jaar naar Roompot-Charles trok.

Boy van Poppel (links) en Danny van Poppel (rechts) reden in 2014 en 2015 samen bij Trek. (Foto: Getty Images)

'Danny kan voor podiumplaatsen gaan in klassiekers'

Bij Vacansoleil was Hilaire Van der Schueren de ploegleider van de Van Poppels. De markante Belg is tegenwoordig verbonden aan Wanty-Gobert. "Danny kan voor ons podiumplaatsen in de grote klassiekers behalen met de hulp van zijn oudere broer", zegt hij.

Danny van Poppel won dit jaar nog geen koers. Hij werd in het voorjaar wel vijfde in Gent-Wevelgem en zevende in Dwars door Vlaanderen. In het verleden won de sprinter onder meer een etappe in de Ronde van Spanje (2015) en een rit in de Ronde van Polen (2017).

Boy van Poppel heeft als prof geen zege op zijn erelijst staan. Hij werd dit jaar tweede in de tweede etappe van de Ronde van Yorkshire en vierde in Nokere Koerse.