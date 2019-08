Mathieu van der Poel is zaterdag zijn leiderstrui in de Arctic Race of Norway kwijtgeraakt. De kopman van Corendon-Circus kwam op achterstand over de finish na een loodzware slotklim in de derde etappe.

De 24-jarige Van der Poel verloor bijna anderhalve minuut op de Noor Odd Christian Eiking, die als eerste boven kwam op de beklimming naar de Storheia Summit. Deze klim was slechts 3,5 kilometer lang, maar had een gemiddelde stijging van maar liefst 11,8 procent.

Van der Poel moest al snel een gaatje laten op de loodzware slotklim en zag de kopgroep steeds verder wegrijden. Uiteindelijk kwam hij op 1 minuut en 22 seconden van de ritwinnaar over de eindstreep.

Eiking, die eerder dit jaar een etappe in de Ronde van Wallonië won, hield de Franse kampioen Warren Barguil vijf seconden achter zich. De Kazak Alexey Lutsenko kwam op dertien tellen als derde over de finish. Tom-Jelte Slagter gaf 32 seconden toe en was op de zevende plek de beste Nederlander.

Barguil neemt de leiderstrui over van Van der Poel, die naar de zeventiende plaats zakt en ruim een minuut achterstand heeft. Lutsenko staat op drie seconden van de Fransman tweede en de Let Krists Neilands bezet op vijftien tellen de derde plaats in het algemeen klassement.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de beelden van de lastige slotkilometer te bekijken.

Van der Poel won openingsrit in Noorwegen

Donderdag sprintte Van der Poel naar de winst in de openingsrit van de Arctic Race. Een dag later werd de wereldkampioen veldrijden in de massasprint afgetroefd door de Fransman Bryan Coquard, maar behield hij wel zijn leiderstrui.

Van der Poel maakt in Noorwegen zijn rentree op de weg nadat hij in april imponeerde met winst van de Amstel Gold Race. Hij richt zich op etappezeges en bereidt zich voor op de WK op de weg van eind september in Yorkshire. Eerder deze week gaf hij al aan niet voor het klassement te gaan.

De afgelopen maanden was Van der Poel actief op de mountainbike en kende hij behoorlijk wat succes. Hij won onder meer drie wereldbekerwedstrijden, waaronder de wedstrijd van zondag in het Zwitserse Lenzerheide.

De Arctic Race of Norway, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige etappe. In de finale moeten de renners drie klimmetjes van de eerste categorie bedwingen.