De internationale wielrennersvakbond CPA heeft zaterdag stevig uitgehaald naar de organisatie van de BinckBank Tour. Volgens voorzitter Gianni Bugno hoort de rittenkoers door Nederland en België vanwege het gevaarlijke parcours niet in de WorldTour thuis.

"Renners mogen hun leven niet riskeren omdat de organisatie niet aan de veiligheidsregels kan voldoen", meldt Bugno namens de CPA in een statement. "Dit is ontoelaatbaar. Een wedstrijd die op deze manier wordt georganiseerd, hoort niet thuis in de WorldTour."

De afgelopen dagen beklaagden vele renners zich over het parcours van de BinckBank Tour. Ze vinden de etappes te onveilig vanwege de smalle wegen, ongemarkeerde vluchtheuvels, vele bochten en gaten in de weg in de buurt van de finish.

"Onze afgevaardigde heeft de vele problemen gerapporteerd aan de organisatie en de UCI (de internationale wielerunie, red.)", aldus Bugno. "Vandaag komt de veiligheidsverantwoordelijke van de UCI ook eindelijk naar de wedstrijd. Morgen volgt de slotrit van deze wedstrijd, maar onder deze omstandigheden is het onaanvaardbaar om te koersen."

"Er zijn regels en die moeten worden gerespecteerd", vervolgt de 55-jarige Italiaanse oud-renner. "Op dit moment zijn we niet alleen geïnteresseerd in het luisteren naar mogelijke straffen voor de organisatie. Ongelukken moeten voorkomen worden en we kunnen zo niet verdergaan."

Rennersvakbond accepteert werkwijze UCI niet langer

Het statement van de CPA volgt een kleine twee weken na de dood van Bjorg Lambrecht, die vorige week maandag op 22-jarige leeftijd overleed. De Belg viel in de Ronde van Polen tegen een betonnen rioolbuis. Hij werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar de artsen zijn leven niet meer konden redden.

Afgelopen woensdag hield het peloton in de BinckBank Tour voorafgaand aan de derde etappe een minuut stilte ter ere van Lambrecht. Volgens Tim Declercq van Deceuninck-Quick-Step moest het peloton "elkaar vijf minuten later weer kapot rijden op een parcours met de breedte van een fietspad met 1 miljoen bochten". Bugno wil dat de UCI snel actie onderneemt.

"We zijn het zat", foetert de tweevoudig wereldkampioen op de weg. "De UCI bedankt ons steeds voor onze rapportages, maar doet er weinig aan om dingen te veranderen. Wij kunnen deze werkwijze niet langer accepteren. Als de UCI het wielrennen op deze manier aantrekkelijker probeert te maken, gaat het echt de verkeerde kant op."

Zaterdag werd in de BinckBank Tour een korte individuele tijdrit door de straten van Den Haag afgewerkt, die werd gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna. De WorldTour-koers door Nederland en België wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige etappe naar de Muur van Geraardsbergen.