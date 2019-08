Filippo Ganna heeft zaterdag de zesde etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De 23-jarige Italiaan van Team INEOS was de snelste in een individuele tijdrit in Den Haag. Jos van Emden was op de derde plek de beste Nederlander.

Ganna legde het 8,4 kilometer lange parcours af in negen minuten en zestien seconden. Hij was vijf seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini. Van Emden gaf acht tellen toe op de winnaar.

Voor Ganna is het zijn derde profzege in zijn carrière. Eerder dit jaar werd hij Italiaans kampioen tijdrijden en won hij in Frankrijk de race tegen de klok in de Ronde van de Provence.

In het algemeen klassement behoudt Tim Wellens zijn leidende positie. De Belg, die in de vierde etappe een dubbelslag sloeg, gaf twintig seconden toe op Ganna en eindigde daarmee als tiende.

Teunissen klimt naar zesde plaats in klassement

De 28-jarige Wellens heeft nu acht seconden voorsprong op de Zwitser Marc Hirschi. De Belg Laurens De Plus van Jumbo-Visma staat op twaalf tellen derde. Mike Teunissen steeg naar de zesde plek en is op 45 seconden van de klassementsleider de beste Nederlander.

Dylan Groenewegen ging niet meer van start in de tijdrit. De sprinter van Jumbo-Visma besloot de BinckBank Tour vrijdag na de vijfde etappe voor gezien te houden, omdat hij toe was aan rust.

Zondag wordt de WorldTour-koers door Nederland en België afgesloten met een heuvelachtige etappe over 178 kilometer van Sint-Pieters-Leeuw naar de Muur van Geraardsbergen.