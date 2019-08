De Italiaanse wielerlegende Felice Gimondi is vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden. De wereldkampioen op de weg van 1973 kreeg een hartaanval toen hij aan het zwemmen was in de zee bij Giardini-Naxos, een dorp in Sicilië.

Naast de wereldtitel won Gimondi onder meer drie keer de Giro d'Italia, eenmaal de Tour de France en eenmaal de Vuelta a España. Hij was na de Fransman Jacques Anquetil de tweede renner die alle drie de grote wielerrondes op zijn naam schreef.

Gimondi begon zijn profcarrière in 1965 en ging meteen met de overwinning aan de haal in de Tour. Twee jaar later was hij voor het eerst de sterkste in de Giro en een jaar later voltooide hij de trilogie met de eindzege in de Vuelta. Ook in 1969 en 1976 won hij de Italiaanse wielerronde.

In totaal hebben zeven renners de Tour, de Giro en de Vuelta gewonnen. Naast Gimondi en Anquetil behoren Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome tot dit gezelschap.

Gimondi blonk ook uit in eendagskoersen

In 1973 liet Gimondi bij het WK op de weg in Barcelona Freddy Maertens (tweede), Luis Ocaña (derde) en Merckx (vierde) achter zich. Ook pakte hij zilver (1971) en brons (1970) op het WK.

Behalve in de grote wielerrondes en op het WK blonk 'De Buizerd van Bergamo' uit in eendagskoersen. Zo triomfeerde hij twee keer in de Ronde van Lombardije (1966 en 1973) en won hij eenmaal Parijs-Roubaix (1966) en Milaan-San Remo (1974).

In 1975 kreeg Gimondi, die in totaal 118 profzeges op zijn palmares heeft staan, tijdens de Tour een tijdstraf van tien minuten vanwege een positieve dopingtest na de vijftiende etappe. Twee jaar later beëindigde hij zijn carrière.