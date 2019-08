Jumbo-Visma gaat met een ploeg vol klimmers naar de Vuelta a España. De Nederlandse formatie hoopt met Primoz Roglic om de eindwinst te kunnen strijden.

De Sloveen, die eerder dit jaar al derde werd in de Giro d'Italia, krijgt in de jacht op de rode trui steun van onder meer Steven Kruijswijk, George Bennett en Robert Gesink.

Kruijswijk, de nummer drie van de Tour de France, en Bennett gelden als schaduwkopmannen. Gesink rijdt volledig in dienst van het drietal.

De achtkoppige selectie wordt verder aangevuld met de Nederlander Lennard Hofstede, de Amerikanen Sepp Kuss en Neilson Powless en de Duitser Tony Martin.

Groenewegen blijft thuis

Powless maakt zijn debuut in een grote ronde. Hij maakte vorige week een goede indruk in de Ronde van Polen door in de slotrit als tweede te eindigen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat ook Dylan Groenewegen zou starten in de Vuelta. Door die ambities zijn mede vanwege het geringe aantal sprintetappes een streep gezet. Dat kost ook zijn lead-out Timo Roosen zijn plek in de selectie.

De Vuelta gaat 24 augustus van start met een ploegentijdrit in Torrevieja. Na de winst van de ploegentijdrit in de Tour geldt Jumbo-Visma als een van de favorieten voor de zege in de openingsrit.