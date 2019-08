De Nederlandse wielrenner Taco van der Hoorn is donderdag bij een trainingsrit in Andorra geschept door een auto. De renner van Jumbo-Visma heeft daarbij een flinke spierscheuring opgelopen, meldt zijn ploeg vrijdag.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekendgemaakt. Volgens Jumbo-Visma zijn bij Van der Hoorn twee spieren in zijn bovenbeen gedeeltelijk afgescheurd.

De 25-jarige Zuid-Hollander wordt een dezer dagen vervoerd naar een ziekenhuis in Nederland om aan zijn herstel te werken.

Van der Hoorn is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Nederlandse wielerploeg. Hij kwam de afgelopen twee jaar uit voor Team Roompot. Voor die ploeg won hij vorig jaar onder meer een etappe in de BinckBank Tour.

De renner was zich in Andorra aan het voorbereiden op de slotfase van het seizoen, maar door het ongeval is de kans klein dat hij dit jaar nog in actie komt.