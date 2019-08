Mathieu van der Poel is er vrijdag net niet in geslaagd om ook de tweede etappe in de Arctic Race of Norway te winnen. De Nederlander werd in de massasprint geklopt door de Fransman Bryan Coquard.

De 24-jarige Van der Poel, die donderdag nog de openingsrit op zijn naam schreef, moest ditmaal genoegen nemen met de tweede plaats achter Coquard, die overtuigend de sterkste was. De Fransman Christophe Laporte passeerde als derde de eindstreep.

Danny van Poppel, die donderdag tweede werd achter Van der Poel, was niet van de partij in de massasprint. De sprinter van Jumbo-Visma kwam enkele kilometers voor het einde in het gras terecht en moest hierdoor lossen uit het peloton.

Dankzij zijn tweede plaats behield Van der Poel wel de leiding in het algemeen klassement. De renner van Corendon-Circus heeft negen seconden voorsprong op de Kazak Alexey Lutsenko (tweede) en de Noor Markus Hoelgaard (derde).

Van der Poel maakt in Noorwegen zijn rentree op de weg nadat hij in april imponeerde met winst van de Amstel Gold Race. Hij richt zich op etappezeges en bereidt zich voor op de WK op de weg van eind september in Yorkshire.

Van der Poel triomfeerde zondag nog op mountainbike

De afgelopen maanden was Van der Poel actief op de mountainbike en kende behoorlijk wat succes. Hij won onder meer drie wereldbekerwedstrijden, waaronder de wedstrijd van zondag in het Zwitserse Lenzerheide.

De wereldkampioen veldrijden won vorig jaar twee ritten in Noorwegen, waar hij uiteindelijk veertiende werd in het klassement. De eindzege was na vier dagen voor de Rus Sergey Chernetskiy van Astana.

Van der Poel liet woensdag al weten dit jaar niet voor het klassement te gaan in de etappekoers. "Het klimwerk hier is een beetje te zwaar voor me, dus het is geen doel om hier voor de eindzege te gaan."

De Arctic Race of Norway, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, gaat zaterdag verder met een etappe waarbij de renners een pittig slotklimmetje voor de kiezen krijgen. Deze beklimming naar Storheia Summit is slechts 3,5 kilometer lang, maar heeft een gemiddelde stijging van 11,8 procent.