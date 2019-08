Dylan Groenewegen houdt de BinckBank Tour voor gezien. De sprinter van Jumbo-Visma is toe aan rust en laat de laatste twee etappes schieten.

De rittenkoers door Nederland en België is voor Groenewegen niet geworden wat hij ervan had verwacht. De Amsterdammer bleek in de massasprints niet opgewassen tegen de Ier Sam Bennett en de Colombiaan Álvaro Hodeg.

Hodeg won vrijdag nog de vijfde etappe naar Venray. Groenewegen, in de Tour goed voor één ritzege, kwam er niet aan te pas en kwam als zevende over de streep.

Zijn team meldde kort daarna dat de sprinter zaterdag niet meer van start gaat. "Na een aantal intensieve weken, waaronder de Tour de France, gaat Dylan naar Spanje om uit te rusten en zich voor te bereiden op de slotfase van het seizoen."

Groenewegen hervat zijn seizoen op 7 september in de Tour of Britain. Hij zou al niet van start gaan in de Vuelta, die op 24 augustus begint.

In de BinckBank Tour staat zaterdag een 8,4 kilometer lange tijdrit op het programma met start en aankomst in Den Haag. De ronde wordt zondag afgesloten met een rit met aankomst op de Muur van Geraardsbergen.