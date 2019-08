Álvaro Hodeg heeft vrijdag de vijfde etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De Colombiaan van Deceuninck-Quick-Step was in Venray de sterkste in de massasprint. Dylan Groenewegen kwam niet verder dan de zevende plek.

De 22-jarige Hodeg bleef Sam Bennett overtuigend voor en hield de Ier zo van zijn vierde ritzege af. Bennett won de eerste drie etappes van de BinckBank Tour. De Belg Edward Theuns kwam als derde over de finish.

Voor Hodeg was het zijn zesde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer etappes in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Colombia. De sprinter boekte eerder in zijn carrière ook ritzeges in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Polen.

Groenewegen stelde met zijn zevende plek opnieuw teleur. De Amsterdammer van Jumbo-Visma moest eerder deze week genoegen nemen met de tweede, derde en zevende plek in de verschillende massasprints. Naast Groenewegen was Boy van Poppel (tiende) de tweede Nederlander in de top tien.

In het algemeen klassement behoudt Tim Wellens de leiding. De Belg, die donderdag een dubbelslag sloeg in de vierde etappe, heeft vier seconden voorsprong op de Zwitser Marc Hirschi. De Belg Laurens De Plus van Jumbo-Visma staat op veertien tellen derde en Mike Teunissen is op de zevende plaats de beste Nederlander.

De BinckBank Tour gaat zaterdag verder met een individuele tijdrit over 8,4 kilometer door de straten van Den Haag en wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige etappe naar de Muur van Geraardsbergen.

Riesebeek in ontsnapping van de dag

De vijfde etappe voerde het peloton over 191 kilometer van Riemst naar Venray en werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners. De Nederlander Oscar Riesebeek, de Australiër Robert Stannard, de Duitser Jasha Sütterlin en Willie Smit uit Zuid-Afrika reden op 110 kilometer van de finish weg.

Het kwartet bleef lange tijd vooruit, nadat eerdere vluchtpogingen met onder anderen Moreno Hofland, Roy Curvers en Van Poppel geen succes hadden. De kopgroep kreeg echter niet al te veel ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van maximaal 2,5 minuut op.

Met nog 4 kilometer te gaan werden de vluchters weer gegrepen, waardoor een massasprint de beslissing moest brengen. De slotkilometer werd ontsierd door een valpartij midden in het peloton, waarbij onder anderen Hofland was betrokken. De Nederlander liep geen zware verwondingen op en staat zaterdag 'gewoon' aan de start in de tijdrit.

Hodeg ontsnapte wel aan de valpartij, kwam in de sprint op zo'n 200 meter van de eindstreep op kop en stond die positie niet meer af. Bennett probeerde het gat met de Colombiaan nog te dichten, maar kwam ruim tekort voor de winst.