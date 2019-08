Simon Yates zal zijn titel in de Vuelta a España niet kunnen verdedigen. Mitchelton-SCOTT verschijnt op 24 augustus zonder de Brit aan de start van de laatste grote ronde van het jaar.

Het zag er al niet naar uit dat Yates acte de présence zou geven in de Vuelta, want de 27-jarige renner deed dit jaar al aan de Giro d'Italia én de Tour de France mee. De laatste dagen werd Yates in buitenlandse media alsnog in verband gebracht met deelname aan de Ronde van Spanje, maar dat is nu uitgesloten.

Mitchelton-SCOTT begint met Esteban Chaves als kopman aan de Vuelta, zo meldt de ploeg. De Colombiaan is het gezicht van de ploeg die verder uit Sam Bewley, Tsgabu Grmay, Damien Howson, Luka Mezgec, Mikel Nieve, Nick Schultz en debutant Dion Smith bestaat.

De 29-jarige Chaves begint aan zijn vijfde Vuelta. Hij eindigde de koers in 2016 als derde in het algemeen klassement. In 2015 boekte de Colombiaan zijn eerste en tot dusver enige etappezege in de Ronde van Spanje.

Chaves reed in mei Giro d'Italia

De Giro is de enige grote ronde waaraan Chaves dit jaar meedeed. De knecht van Simon Yates won de negentiende etappe van de Ronde van Italië - zijn eerste en tot dusver enige dagzege in 2019 - en eindigde als veertigste in het eindklassement.

Mitchelton-SCOTT hoopt naast voor een goed klassement voor etappezeges te gaan in de Vuelta. De 31-jarige Sloveen Mezgec zit als sprinter in de achtkoppige selectie van de WorldTour-ploeg.

De 74e editie van de Vuelta gaat zaterdag 24 augustus van start met een ploegentijdrit. De grote ronde wordt op zondag 15 september afgesloten met een vlakke rit naar Madrid.