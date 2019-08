Tim Wellens heeft zijn overwinning in de vierde etappe van de BinckBank Tour donderdag opgedragen aan de overleden Bjorg Lambrecht. Wellens zorgde voor de eerste zege van Lotto Soudal sinds het drama rond zijn ploeggenoot.

Lambrecht overleed vorige week maandag op 22-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware val in de Ronde van Polen. Het maakte veel los in het wielerpeloton.

"We hebben lang getwijfeld om al dan niet te starten in de BinckBank Tour, maar de familie heeft ons gesteund om hier van start te gaan", aldus Wellens, die donderdag Team Sunweb-renner Marc Hirschi aftroefde in de sprint.

"We hebben de hele tijd met Bjorg in ons hoofd gereden en deze overwinning is uiteraard voor hem. Dit doet de ploeg deugd. Deze overwinning voor Bjorg zullen we met ons meedragen."

De 28-jarige Wellens boekte voor de derde keer in zijn loopbaan een ritzege in het Belgische Houffalize. In het klassement heeft hij vier seconden voorsprong op Hirschi en veertien op Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus, die derde werd in de vierde rit.

Tim Wellens (links) komt nét iets eerder over de streep dan Marc Hirschi. (Foto: Pro Shots)

Wellens werkte samen met De Plus

Wellens bleef in de vierde rit van de BinckBank Tour vooraan over met medevluchters Hirschi en De Plus. Met landgenoot De Plus had hij een plannetje gesmeed.

"Laurens en ik spraken af om samen te werken tegen Hirschi, omdat we elkaar goed kennen", aldus de etappewinnaar. "Uiteindelijk werd het toch een sprint en heb ik nipt gewonnen."

De BinckBank Tour gaat vrijdag verder met een vlakke etappe van 191,4 kilometer van het Belgische Riemst naar het Limburgse Venray. De WorldTour-koers door België en Nederland duurt tot en met zondag.