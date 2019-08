Mathieu van der Poel heeft donderdag de eerste etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. De renner van Corendon-Circus sprintte overtuigend naar de winst.

In de rit over 181 kilometer tussen Å i Lofoten en Leknes, waarin drie klimmetjes van de tweede categorie waren opgenomen, was de 24-jarige Van der Poel de sterkste van een uitgedund peloton. Danny van Poppel (Jumbo-Visma) werd tweede.

Vluchter Steve Cummings van Dimension Data leek in de slotkilometers solo op weg naar de zege, maar hij werd vlak voor de streep toch nog bijgehaald. Niemand had vervolgens een antwoord op de spurt van Van der Poel, die automatisch de leider in het klassement is.

De Nederlander maakt in Noorwegen zijn rentree op de weg sinds hij in april imponeerde met winst van de Amstel Gold Race. Hij richt zich op etappezeges en werkt toe naar de WK op de weg van eind september in Yorkshire.

Van der Poel won zondag nog op mountainbike

De wereldkampioen veldrijden was de afgelopen maanden actief op de mountainbike en met succes. Hij won onder meer drie wereldbekerwedstrijden, waaronder de wedstrijd van zondag in het Zwitserse Lenzerheide.

Vorig jaar won Van der Poel twee ritten in Noorwegen, waar hij uiteindelijk veertiende werd in het klassement. De eindzege was na vier dagen voor de Rus Sergey Chernetskiy van Astana.

Van der Poel gaf woensdag al aan dit jaar niet voor het klassement te gaan in de etappekoers. "Het klimwerk hier is een beetje te zwaar voor me, dus het is geen doel om hier voor de eindzege te gaan."

De Arctic Race of Norway, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, gaat vrijdag verder met een nagenoeg vlakke etappe van 164 kilometer met start in Henningsvaer en finish in Svolvaer.