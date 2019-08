Tim Wellens heeft donderdag de vierde etappe van de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De Belg klopte de jonge Marc Hirschi in de sprint van een kopgroep van drie en won zo voor de derde keer een rit met finish in Houffalize. De renner van Lotto Soudal pakte ook de leiding in het klassement.

De pas twintigjarige Hirschi leek na 96,2 heuvelachtige kilometers met start en finish in Houffalize op weg naar de ritzege, maar de acht jaar oudere Wellens drukte zijn wiel net wat eerder over de streep. Jumbo-Visma-kopman Laurens de Plus sprintte niet mee en eindigde op 5 seconden als derde.

De Spanjaard Iván García Cortina was op 23 seconden de eerste achtervolger. Mike Teunissen werd de beste Nederlander op de zevende plek. De Limburger gaf 26 seconden toe op de winnaar.

Wellens won ook in 2015 en 2017 de etappe met finish in Houffalize in de rittenkoers door België en Nederland, die tot en met 2016 Eneco Tour heette.

Sam Bennett won deze week de eerste drie ritten van de BinckBank Tour, maar de Ierse sprinter kon zoals verwacht niet met de besten mee in de etappe door de Waalse Ardennen en verloor de leiderstrui aan Wellens. De Belg heeft een voorsprong van 4 seconden op de nummer twee Hirschi en 14 seconden op de nummer drie De Plus.

De BinckBank Tour gaat vrijdag verder met een vlakke etappe van 191,4 kilometer van het Belgische Riemst naar het Limburgse Venray. De WorldTour-koers door België en Nederland wordt in het weekend beslist met een tijdrit van 8,4 kilometer in Den Haag op zaterdag en een lastige rit door de Vlaamse Ardennen op zondag.

Korte etappe ontploft door Jumbo-Visma

Het parcours - de renners moesten drie keer over een lokaal circuit met daarin drie steile heuveltjes - en de regen zorgden donderdag voor spektakel in de korte vierde etappe.

De Belgen Iljo Keisse en Stan Dewulf vielen vrijwel direct na de start aan, maar dat duo werd met nog 50 kilometer te gaan alweer ingelopen. Het was Jumbo-Visma dat het tempo in het peloton flink verhoogde en zo de grote groep uit elkaar trok. Leider Bennett was een van de vele slachtoffers.

Vooraan versnelde Wellens en de eindwinnaar van 2014 en 2015 kreeg De Plus en Hirschi met zich mee. Ivan Garcia Cortina sloot in een afdaling aan bij de koplopers, maar de Spanjaard moest passen toen De Plus op 15 kilometer van de streep op het laatste heuveltje van de dag het tempo verhoogde.

Wellens, De Plus en Hirschi gingen samen op weg naar de finish. De Plus kreeg het nog even aan de stok met Hirschi toen de Belg de wereldkampioen bij de beloften bij een bonificatiesprint bijna de hekken in reed. In de eindsprint leek Hirschi lang op weg naar de zege, maar op het allerlaatste moment werd hij nog voorbijgestoken door Wellens.