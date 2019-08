Team Sunweb start volgende week bij afwezigheid van Tom Dumoulin met Wilco Kelderman als kopman in de Vuelta a España. De Nederlander hoopt voor het derde jaar op rij in de top tien van de Spaanse ronde te eindigen.

"Ons belangrijkste doel is om een goed klassement te rijden met Wilco", zegt ploegleider Luke Roberts donderdag op de site van Sunweb. "We nemen een sterke ploeg mee om hem te ondersteunen."

De ervaren Ier Nicholas Roche, de jonge Australiërs Michael Storer en Robert Power en de Nederlander Martijn Tusveld zijn de belangrijkste helpers van Kelderman.

De Duitser Max Walscheid mag zich richten op sprintzeges. Hij krijgt daarbij hulp van zijn landgenoot en wegkapitein Nikias Arndt en de Deen Casper Pedersen, die in een grote ronde debuteert.

Wilco Kelderman (midden) stond 59e in het klassement toen hij afstapte in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Kelderman werd vorig jaar tiende in Vuelta

De 28-jarige Kelderman werd twee jaar geleden vierde in de Vuelta, zijn beste prestatie in een grote ronde. Vorig jaar eindigde hij als tiende.

De klassementsrenner kent vooralsnog een ongelukkig seizoen. Door een valpartij in de Ronde van Catalonië miste hij de Giro d'Italia en in de Tour de France moest hij door een rugblessure opgeven na de vijftiende etappe.

Vorige week meldde Sunweb al dat Dumoulin nog te veel last van zijn knie heeft om aan de Vuelta mee te kunnen doen. De 28-jarige Limburger, die met zijn ploeg in gesprek is over het afkopen van zijn nog doorlopende contract, is niet fit sinds zijn val in de eerste week van de Giro.

De 74e editie van de Vuelta start volgende week zaterdag met een korte ploegentijdrit in Torrevieja. De ronde, die vorig jaar werd gewonnen door de Brit Simon Yates, eindigt op zondag 15 september in Madrid.